https://ria.ru/20240305/stroitelstvo-1931309543.html

В Подмосковье дан старт строительству Балашихинской областной больницы

В Подмосковье дан старт строительству Балашихинской областной больницы - РИА Новости, 05.03.2024

В Подмосковье дан старт строительству Балашихинской областной больницы

В Подмосковье во вторник заложен первый камень в основание Балашихинской областной больницы на 1123 места, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:19

2024-03-05T19:19

2024-03-05T19:20

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Подмосковье во вторник заложен первый камень в основание Балашихинской областной больницы на 1123 места, сообщает пресс-служба облправительства. В церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В больнице расположатся консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, а также региональный сосудистый центр - всего 26 профилей. Там будут работать порядка 3 тысяч специалистов, в том числе более 700 врачей. Высокотехнологическую и экстренную медицинскую помощь в больнице смогут получать пациенты не только из Балашихи, но и из Реутова, Люберец, Богородского, Орехово-Зуево и Павловского Посада. Проект создания одного из самых больших в Подмосковье учреждений здравоохранения поддержал президент России. Строительные работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта "Здравоохранение", их планируют завершить в декабре 2026 года. "Я хотел поблагодарить нашего президента, что на территории Московской области реализуется второй важный проект в сфере здравоохранения. На восточном направлении Подмосковья живет порядка 1,5 миллионов человек. И такой госпиталь, медицинский центр был нам необходим. Также хочу поблагодарить вас, Татьяна Алексеевна, экспертную группу, которая подтвердила целесообразность строительства, правительство, которое выделило софинансирование. Закладка и начало строительства госпиталя для нас – очень важный момент. Мы должны и дальше заботиться о врачах, потому что, сколько бы не было профессионального оборудования, особое внимание нужно уделять специалистам. Сделаем все, чтобы здесь работали самые лучшие доктора, врачи и медицинский персонал", - приводятся в сообщении слова Воробьева. К открытию больницы будет улучшена ее транспортная доступность для жителей всего востока Подмосковья. До учреждения здравоохранения можно будет добраться на автобусах, МЦД и автомобилях. В частности, будет проведена реконструкция Носовихинского шоссе, организован отдельный выезд на Северо-Восточную хорду, М-12 и ЮЛА. Также реконструкция коснется улиц Керамическая и Автозаводская, которые обеспечат выезд на Носовихинское шоссе. "Все мероприятия по расширению дорожной сети, которая ведет к госпиталю, должны провести в срок", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20240304/medkarta-1931037041.html

https://ria.ru/20240228/meditsina-1930065275.html

https://ria.ru/20240229/apparaty-1930171119.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), балашиха, андрей воробьев, татьяна голикова