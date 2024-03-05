https://ria.ru/20240305/ssha-1931124216.html

В США призвали исправить внешнюю политику, провоцирующую массовую миграцию

В США призвали исправить внешнюю политику, провоцирующую массовую миграцию - РИА Новости, 05.03.2024

В США призвали исправить внешнюю политику, провоцирующую массовую миграцию

США следует внести изменения в свою внешнюю и экономическую политику, которая способствует распространению массовой нелегальной миграции в регионе, заявил РИА... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T03:20

2024-03-05T03:20

2024-03-05T03:20

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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. США следует внести изменения в свою внешнюю и экономическую политику, которая способствует распространению массовой нелегальной миграции в регионе, заявил РИА Новости кандидат в сенаторы от Демократической партии Лоуренс Хэмм. "Мы должны изменить внешнюю и экономическую политики США, которые создают неблагоприятные условия, вынуждающие людей покидать свои родные страны", - сказал Хэмм, представляющий штат Нью-Джерси. В то же время, собеседник дал понять, что выступает против предлагаемых республиканцами "агрессивных мер" по усилению безопасности южной границы, а также инициатив экс-президента Дональда Трампа. "Я против строительства пограничной стены, против разделения семей, а также помещения иммигрантов, их семей и детей в клетки", - отметил кандидат в сенаторы от демократов. Политик также подчеркнул, что считает "адекватное финансирование" профильных ведомств и служб залогом успешного разрешения миграционного кризиса, с которым столкнулась его страна. Помимо этого, полагает Хэмм, федеральные власти должны выделить дополнительное финансирование штатам и городам, пострадавшим от наплыва нелегальных мигрантов. "Мое мнение о нынешней тупиковой ситуации, в которой находится конгресс в контексте финансирования иностранной помощи и реформ в области обеспечения безопасности границ, состоит в том, что она вызвана распрями между фракциями внутри республиканского правого большинства в палате представителей. Это усугубляется влиянием Дональда Трампа, который не хочет, чтобы (законодатели) действовали конструктивно по данным вопросам", - указал собеседник агентства. Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

https://ria.ru/20240302/zapad-1930565074.html

сша

техас

нью-джерси

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в мире, сша, техас, нью-джерси, дональд трамп, джо байден