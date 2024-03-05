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Американца обвинили в раскрытии военных тайн через платформу для знакомств - РИА Новости, 05.03.2024
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02:23 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/ssha-1931121773.html
Американца обвинили в раскрытии военных тайн через платформу для знакомств
Американца обвинили в раскрытии военных тайн через платформу для знакомств - РИА Новости, 05.03.2024
Американца обвинили в раскрытии военных тайн через платформу для знакомств
Власти США предъявили обвинения американцу в передаче секретных сведений военного характера зарубежному лицу на онлайн-платформе для знакомств, сообщил в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T02:23
2024-03-05T02:23
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Власти США предъявили обвинения американцу в передаче секретных сведений военного характера зарубежному лицу на онлайн-платформе для знакомств, сообщил в понедельник американский минюст. Гражданский служащий из Небраски, 63-летний Дэвид Франклин Слейтер, был арестован 2 марта. Согласно обвинительному заключению, он был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт и имел доступ к информации под грифом "совершенно секретно" с августа 2021 по апрель 2022 года. Власти полагают, что Слейтер "умышленно, неправомерно и незаконно" передавал информацию, затрагивающую интересы национальной обороны США, на зарубежной онлайн-платформе не уполномоченному лицу. Помимо этого, утверждается, что мужчина посещал закрытые брифинги STRATCOM по конфликту на Украине, данные с которых он впоследствии также передавал через зарубежный сайт знакомств своему сообщнику. Ожидается, что во вторник Слейтер предстанет перед окружным судом в штате Небраска. В случае признания виновным ему грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф до 250 тысяч долларов за каждый пункт обвинения. В расследовании данного дела, среди прочих ведомств, принимает участие ФБР.
https://ria.ru/20240304/bayden-1930910342.html
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в мире, небраска, сша, украина, фбр
В мире, Небраска, США, Украина, ФБР
Американца обвинили в раскрытии военных тайн через платформу для знакомств

Минюст: американца обвинили в раскрытии тайн США через платформу для знакомств

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Власти США предъявили обвинения американцу в передаче секретных сведений военного характера зарубежному лицу на онлайн-платформе для знакомств, сообщил в понедельник американский минюст.
Гражданский служащий из Небраски, 63-летний Дэвид Франклин Слейтер, был арестован 2 марта. Согласно обвинительному заключению, он был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт и имел доступ к информации под грифом "совершенно секретно" с августа 2021 по апрель 2022 года.
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Власти полагают, что Слейтер "умышленно, неправомерно и незаконно" передавал информацию, затрагивающую интересы национальной обороны США, на зарубежной онлайн-платформе не уполномоченному лицу. Помимо этого, утверждается, что мужчина посещал закрытые брифинги STRATCOM по конфликту на Украине, данные с которых он впоследствии также передавал через зарубежный сайт знакомств своему сообщнику.
Ожидается, что во вторник Слейтер предстанет перед окружным судом в штате Небраска. В случае признания виновным ему грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф до 250 тысяч долларов за каждый пункт обвинения. В расследовании данного дела, среди прочих ведомств, принимает участие ФБР.
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