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Спецоперация, 5 марта: Россия теснит украинские войска за Авдеевкой - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 05.03.2024 (обновлено: 21:58 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/spetsoperatsiya-1931295118.html
Спецоперация, 5 марта: Россия теснит украинские войска за Авдеевкой
Спецоперация, 5 марта: Россия теснит украинские войска за Авдеевкой - РИА Новости, 05.03.2024
Спецоперация, 5 марта: Россия теснит украинские войска за Авдеевкой
О бегстве ВСУ из окрестностей Авдеевки, американских истребителях над Украиной, новой провокации МУС и скандале в ФРГ из-за слитой аудиозаписи — в материале РИА РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:26
2024-03-05T21:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
международный уголовный суд
вооруженные силы украины
f-35
сша
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. О бегстве ВСУ из окрестностей Авдеевки, американских истребителях над Украиной, новой провокации МУС и скандале в ФРГ из-за слитой аудиозаписи — в материале РИА Новости.О ситуации на Авдеевском направленииРоссийские военные не позволили бежавшим из Авдеевского узла подразделениям ВСУ закрепиться на новом рубеже и продолжают теснить их в западном направлении, заявил министр обороны Сергей Шойгу. &quot;После бегства украинских боевиков из Авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское-Ласточкино-Северное и продолжает теснить противника в западном направлении&quot;, — сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил.Глава Минобороны добавил, что российские бойцы демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решают поставленные задачи.F-35 над Украиной Глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине."Только недавно США использовали свои F-35, чтобы обнаружить и опознать площадки запуска ракет ПВО российских войск на Украине, и поделились этой информацией со странами НАТО", — приводит его слова корреспондент Sputnik Рассел Бентли.Как пишет агентство, если применение истребителей будет официально подтверждено, это станет очередным сигналом о подготовке странами НАТО "крупной военной эскалации". В свою очередь, в Пентагоне РИА Новости заявили, что США не используют F-35 на Украине. В то же время советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что эта информация требует проверки.Очередные попытки украинских терактов Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. Позднее в ведомстве рассказали, что около 09:30 мск сбили БПЛА противника над территорией Курской области. Еще один дрон перехватили над Белгородской областью около 12:30 мск. Германия проведет проверку из-за слитой аудиозаписиМинистр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что подписал указ о дисциплинарной доследственной проверке после разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus. Ее проведут в отношении всех участников беседы, включая инспектора немецких ВВС Инго Герхартца. "Но еще раз: в настоящее время в повестке нет персональных последствий", — сказал Писториус, добавив, что если не выяснится чего-то худшего, то он не позволит своим "лучшим офицерам" стать жертвами российских "игр".Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовал в том числе глава отдела операций и учений ВВС, военные обсуждали возможную отправку на Украину Taurus и атаку ВСУ на Крымский мост. Среди прочего на записи обсуждают, как поставить ракеты и обучить украинских военных таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта. Эксперты США обсуждают возможность мирных переговоровУкраина может смягчить запрет на переговоры с Москвой в рамках подготовки к ним, в частности, разрешив диалог с представителями российского правительства, но не с президентом Владимиром Путиным, пишут американские эксперты Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро в статье для журнала Foreign Affairs.Они предложили высокопоставленным чиновникам на Западе перейти к обсуждению дипломатических мер в преддверии возможных переговоров по Украине. Они также призвали США и их союзникам начать выяснять у киевских властей, каким они видят окончание конфликта.Помимо этого, Черэп и Шапиро допустили, что в рамках этих процессов Запад может выразить открытость к ослаблению санкций в отношении России и назначить спецпредставителей по "переговорам о переговорах". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.МУС выдал ордера на командующих ЧФ и дальней авиациейМеждународный уголовный суд (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине, говорится в заявлении инстанции.Как утверждают в МУС, у них якобы есть основания полагать, что "Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре в указанный период". В суде также считают, что "эти атаки были направлены против гражданских объектов, а те, которые на тот момент могли квалифицироваться как военные, получили чрезмерный ущерб". Кроме того, "был нанесен побочный вред и гражданским лицам", заявили в ведомстве.В марте прошлого года досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Им вменяют среди прочего "депортацию детей", которых российские власти спасали от обстрелов ВСУ и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей инстанции Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Всех их обвиняют в заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства.Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Брифинг МинобороныПотери ВСУ за сутки на всех направлениях составили в совокупности до 1090 человек, следует из сводки Минобороны. Российские подразделения уничтожили 13 единиц бронетехники и 13 орудий полевой артиллерии противника.Вооруженные силы улучшили тактическое положение на Купянском направлении, заняли более выгодные рубежи на Донецком и Авдеевском направлениях. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 104 районах.Над Николаевской областью сбили украинский МиГ-29, всего в зоне проведения спецоперации за сутки уничтожили 112 беспилотников противника.
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
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безопасность, россия, украина, международный уголовный суд, вооруженные силы украины, f-35, сша, сергей шойгу, сергей кобылаш, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, нато, владимир путин, борис писториус
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Международный уголовный суд, Вооруженные силы Украины, F-35, США, Сергей Шойгу, Сергей Кобылаш, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, НАТО, Владимир Путин, Борис Писториус
Спецоперация, 5 марта: Россия теснит украинские войска за Авдеевкой

Шойгу: российские войска не позволяют ВСУ закрепиться после бегства из Авдеевки

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. О бегстве ВСУ из окрестностей Авдеевки, американских истребителях над Украиной, новой провокации МУС и скандале в ФРГ из-за слитой аудиозаписи — в материале РИА Новости.

О ситуации на Авдеевском направлении

Российские военные не позволили бежавшим из Авдеевского узла подразделениям ВСУ закрепиться на новом рубеже и продолжают теснить их в западном направлении, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«

"После бегства украинских боевиков из Авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское-Ласточкино-Северное и продолжает теснить противника в западном направлении", — сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил.

Глава Минобороны добавил, что российские бойцы демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решают поставленные задачи.
Военнослужащие инженерно-саперного полка ЦВО в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Эффект домино. Российская армия нашла слабину в боевых порядках ВСУ
29 февраля, 08:00

F-35 над Украиной

Глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине.
«
"Только недавно США использовали свои F-35, чтобы обнаружить и опознать площадки запуска ракет ПВО российских войск на Украине, и поделились этой информацией со странами НАТО", — приводит его слова корреспондент Sputnik Рассел Бентли.
Как пишет агентство, если применение истребителей будет официально подтверждено, это станет очередным сигналом о подготовке странами НАТО "крупной военной эскалации". В свою очередь, в Пентагоне РИА Новости заявили, что США не используют F-35 на Украине.
В то же время советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что эта информация требует проверки.
Истребители F-16 Королевских ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
"Придется скрывать". СМИ раскрыли, что Россия приготовила F-16 на Украине
2 марта, 11:31

Очередные попытки украинских терактов

Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
Позднее в ведомстве рассказали, что около 09:30 мск сбили БПЛА противника над территорией Курской области. Еще один дрон перехватили над Белгородской областью около 12:30 мск.
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Россия сорвала несколько химпровокаций Украины на СВО, заявил Минпромторг
4 марта, 12:09

Германия проведет проверку из-за слитой аудиозаписи

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что подписал указ о дисциплинарной доследственной проверке после разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus.
Ее проведут в отношении всех участников беседы, включая инспектора немецких ВВС Инго Герхартца.
«
"Но еще раз: в настоящее время в повестке нет персональных последствий", — сказал Писториус, добавив, что если не выяснится чего-то худшего, то он не позволит своим "лучшим офицерам" стать жертвами российских "игр".
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовал в том числе глава отдела операций и учений ВВС, военные обсуждали возможную отправку на Украину Taurus и атаку ВСУ на Крымский мост. Среди прочего на записи обсуждают, как поставить ракеты и обучить украинских военных таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17

Эксперты США обсуждают возможность мирных переговоров

Украина может смягчить запрет на переговоры с Москвой в рамках подготовки к ним, в частности, разрешив диалог с представителями российского правительства, но не с президентом Владимиром Путиным, пишут американские эксперты Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро в статье для журнала Foreign Affairs.
Они предложили высокопоставленным чиновникам на Западе перейти к обсуждению дипломатических мер в преддверии возможных переговоров по Украине. Они также призвали США и их союзникам начать выяснять у киевских властей, каким они видят окончание конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Зеленского пригласили на самую грустную вечеринку в его жизни
4 марта, 08:00
Помимо этого, Черэп и Шапиро допустили, что в рамках этих процессов Запад может выразить открытость к ослаблению санкций в отношении России и назначить спецпредставителей по "переговорам о переговорах".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Артиллерист ВС России ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Давайте договариваться: Запад просит Россию завершить СВО в 2024 году
10 января, 08:00

МУС выдал ордера на командующих ЧФ и дальней авиацией

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине, говорится в заявлении инстанции.
Как утверждают в МУС, у них якобы есть основания полагать, что "Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре в указанный период". В суде также считают, что "эти атаки были направлены против гражданских объектов, а те, которые на тот момент могли квалифицироваться как военные, получили чрезмерный ущерб". Кроме того, "был нанесен побочный вред и гражданским лицам", заявили в ведомстве.
В марте прошлого года досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Им вменяют среди прочего "депортацию детей", которых российские власти спасали от обстрелов ВСУ и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей инстанции Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Всех их обвиняют в заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства.
Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта 2023, 23:51

Брифинг Минобороны

Потери ВСУ за сутки на всех направлениях составили в совокупности до 1090 человек, следует из сводки Минобороны. Российские подразделения уничтожили 13 единиц бронетехники и 13 орудий полевой артиллерии противника.
Вооруженные силы улучшили тактическое положение на Купянском направлении, заняли более выгодные рубежи на Донецком и Авдеевском направлениях. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 104 районах.
Над Николаевской областью сбили украинский МиГ-29, всего в зоне проведения спецоперации за сутки уничтожили 112 беспилотников противника.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Украина угрожает развязать террор на Западе
4 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаМеждународный уголовный судВооруженные силы УкраиныF-35СШАСергей ШойгуСергей КобылашРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостНАТОВладимир ПутинБорис Писториус
 
 
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