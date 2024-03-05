https://ria.ru/20240305/spetsoperatsiya-1931295118.html

Спецоперация, 5 марта: Россия теснит украинские войска за Авдеевкой

Спецоперация, 5 марта: Россия теснит украинские войска за Авдеевкой - РИА Новости, 05.03.2024

Спецоперация, 5 марта: Россия теснит украинские войска за Авдеевкой

О бегстве ВСУ из окрестностей Авдеевки, американских истребителях над Украиной, новой провокации МУС и скандале в ФРГ из-за слитой аудиозаписи — в материале РИА РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:26

2024-03-05T18:26

2024-03-05T21:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

международный уголовный суд

вооруженные силы украины

f-35

сша

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. О бегстве ВСУ из окрестностей Авдеевки, американских истребителях над Украиной, новой провокации МУС и скандале в ФРГ из-за слитой аудиозаписи — в материале РИА Новости.О ситуации на Авдеевском направленииРоссийские военные не позволили бежавшим из Авдеевского узла подразделениям ВСУ закрепиться на новом рубеже и продолжают теснить их в западном направлении, заявил министр обороны Сергей Шойгу. "После бегства украинских боевиков из Авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское-Ласточкино-Северное и продолжает теснить противника в западном направлении", — сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил.Глава Минобороны добавил, что российские бойцы демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решают поставленные задачи.F-35 над Украиной Глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине."Только недавно США использовали свои F-35, чтобы обнаружить и опознать площадки запуска ракет ПВО российских войск на Украине, и поделились этой информацией со странами НАТО", — приводит его слова корреспондент Sputnik Рассел Бентли.Как пишет агентство, если применение истребителей будет официально подтверждено, это станет очередным сигналом о подготовке странами НАТО "крупной военной эскалации". В свою очередь, в Пентагоне РИА Новости заявили, что США не используют F-35 на Украине. В то же время советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что эта информация требует проверки.Очередные попытки украинских терактов Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. Позднее в ведомстве рассказали, что около 09:30 мск сбили БПЛА противника над территорией Курской области. Еще один дрон перехватили над Белгородской областью около 12:30 мск. Германия проведет проверку из-за слитой аудиозаписиМинистр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что подписал указ о дисциплинарной доследственной проверке после разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus. Ее проведут в отношении всех участников беседы, включая инспектора немецких ВВС Инго Герхартца. "Но еще раз: в настоящее время в повестке нет персональных последствий", — сказал Писториус, добавив, что если не выяснится чего-то худшего, то он не позволит своим "лучшим офицерам" стать жертвами российских "игр".Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовал в том числе глава отдела операций и учений ВВС, военные обсуждали возможную отправку на Украину Taurus и атаку ВСУ на Крымский мост. Среди прочего на записи обсуждают, как поставить ракеты и обучить украинских военных таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта. Эксперты США обсуждают возможность мирных переговоровУкраина может смягчить запрет на переговоры с Москвой в рамках подготовки к ним, в частности, разрешив диалог с представителями российского правительства, но не с президентом Владимиром Путиным, пишут американские эксперты Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро в статье для журнала Foreign Affairs.Они предложили высокопоставленным чиновникам на Западе перейти к обсуждению дипломатических мер в преддверии возможных переговоров по Украине. Они также призвали США и их союзникам начать выяснять у киевских властей, каким они видят окончание конфликта.Помимо этого, Черэп и Шапиро допустили, что в рамках этих процессов Запад может выразить открытость к ослаблению санкций в отношении России и назначить спецпредставителей по "переговорам о переговорах". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.МУС выдал ордера на командующих ЧФ и дальней авиациейМеждународный уголовный суд (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине, говорится в заявлении инстанции.Как утверждают в МУС, у них якобы есть основания полагать, что "Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре в указанный период". В суде также считают, что "эти атаки были направлены против гражданских объектов, а те, которые на тот момент могли квалифицироваться как военные, получили чрезмерный ущерб". Кроме того, "был нанесен побочный вред и гражданским лицам", заявили в ведомстве.В марте прошлого года досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Им вменяют среди прочего "депортацию детей", которых российские власти спасали от обстрелов ВСУ и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей инстанции Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Всех их обвиняют в заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства.Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Брифинг МинобороныПотери ВСУ за сутки на всех направлениях составили в совокупности до 1090 человек, следует из сводки Минобороны. Российские подразделения уничтожили 13 единиц бронетехники и 13 орудий полевой артиллерии противника.Вооруженные силы улучшили тактическое положение на Купянском направлении, заняли более выгодные рубежи на Донецком и Авдеевском направлениях. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 104 районах.Над Николаевской областью сбили украинский МиГ-29, всего в зоне проведения спецоперации за сутки уничтожили 112 беспилотников противника.

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https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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