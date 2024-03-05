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На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военных
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военных - РИА Новости, 05.03.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военных
Российские подразделения на херсонском направлении отразили атаку штурмовиков ВСУ в районе Работино, уничтожили за сутки до 25 украинских военнослужащих,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:19
2024-03-05T15:19
2024-03-05T15:25
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении отразили атаку штурмовиков ВСУ в районе Работино, уничтожили за сутки до 25 украинских военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Садовое, Михайловка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 25 военнослужащих, три автомобиля",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военных
МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военных