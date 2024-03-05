https://ria.ru/20240305/spetsoperatsiya-1931234332.html

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военных

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военных - РИА Новости, 05.03.2024

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военных

Российские подразделения на херсонском направлении отразили атаку штурмовиков ВСУ в районе Работино, уничтожили за сутки до 25 украинских военнослужащих,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:19

2024-03-05T15:19

2024-03-05T15:25

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении отразили атаку штурмовиков ВСУ в районе Работино, уничтожили за сутки до 25 украинских военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Садовое, Михайловка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 25 военнослужащих, три автомобиля",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность