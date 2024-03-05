Рейтинг@Mail.ru
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 05.03.2024 (обновлено: 15:34 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/spetsoperatsiya-1931233985.html
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Авдеевском направлении
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 05.03.2024
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Авдеевском направлении
Украинские войска на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 500 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:18
2024-03-05T15:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929244575_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_d2bda2d7d5c6e9841e60384d4e5b742e.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 500 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. В течение суток нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 31-й, 47-й, 61-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Новоселовка первая и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражены три атаки подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Бердычи и Шумы и десять контратак в районах населенных пунктов Тоненькое, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе: БМП Bradley и бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240304/svo-1931090447.html
россия
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929244575_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_10dff235afef45882d5f46fa77ffc757.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Донбасс
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Авдеевском направлении

МО РФ: на Авдеевском направлении ВСУ за сутки потеряли до 500 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 500 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. В течение суток нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 31-й, 47-й, 61-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Новоселовка первая и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражены три атаки подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Бердычи и Шумы и десять контратак в районах населенных пунктов Тоненькое, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе: БМП Bradley и бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30", — сказали в ведомстве.
Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ Гиацинт-С в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
"Потеряли лучших". В США раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО
4 марта, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала