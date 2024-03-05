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Российские войска отразили три атаки ВСУ на Авдеевском направлении
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 05.03.2024
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Авдеевском направлении
Украинские войска на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 500 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:18
2024-03-05T15:18
2024-03-05T15:34
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 500 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. В течение суток нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 31-й, 47-й, 61-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Новоселовка первая и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражены три атаки подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Бердычи и Шумы и десять контратак в районах населенных пунктов Тоненькое, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе: БМП Bradley и бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240304/svo-1931090447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские войска отразили три атаки ВСУ на Авдеевском направлении
МО РФ: на Авдеевском направлении ВСУ за сутки потеряли до 500 военных