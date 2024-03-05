https://ria.ru/20240305/spetsoperatsiya-1931233985.html

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Авдеевском направлении

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 05.03.2024

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Авдеевском направлении

Украинские войска на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 500 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:18

2024-03-05T15:18

2024-03-05T15:34

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 500 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. В течение суток нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 31-й, 47-й, 61-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Новоселовка первая и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражены три атаки подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Бердычи и Шумы и десять контратак в районах населенных пунктов Тоненькое, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе: БМП Bradley и бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30", — сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240304/svo-1931090447.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, донбасс