https://ria.ru/20240305/spetsoperatsiya-1931233597.html
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военных
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военных - РИА Новости, 05.03.2024
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военных
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, отразили две атаки, потери Украины за сутки составили до 300... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:17
2024-03-05T15:17
2024-03-05T15:26
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
клещеевка
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, отразили две атаки, потери Украины за сутки составили до 300 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 22-й, 33-й, 42-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа, Белогоровка, Новое и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены две контратаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка ДНР."ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены гаубица М198 производства США, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
клещеевка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы украины, клещеевка, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Украина
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военных
МО: на Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военных