https://ria.ru/20240305/spetsoperatsiya-1931233597.html

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военных

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военных - РИА Новости, 05.03.2024

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военных

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, отразили две атаки, потери Украины за сутки составили до 300... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:17

2024-03-05T15:17

2024-03-05T15:26

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

клещеевка

украина

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, отразили две атаки, потери Украины за сутки составили до 300 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 22-й, 33-й, 42-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа, Белогоровка, Новое и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены две контратаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка ДНР."ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены гаубица М198 производства США, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

клещеевка

украина

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россия, безопасность, вооруженные силы украины, клещеевка, украина