Рейтинг@Mail.ru
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 05.03.2024 (обновлено: 05:19 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/spetsoperatsiya-1931127665.html
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 05.03.2024
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении
Мобильная противотанковая группа Улан-Удэнского гвардейского соединения ВДВ на пикапе уничтожила группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении, сообщили... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T05:09
2024-03-05T05:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bab54e837aec5d82977aa4ee99407a6.jpg
ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Мобильная противотанковая группа Улан-Удэнского гвардейского соединения ВДВ на пикапе уничтожила группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, входящего в Южную группировку войск, продолжают успешно выполнять боевые задачи на артемовском направлении СВО", — заявили в оборонном ведомстве. Уточняется, что мобильный расчет десантников на автомобиле пикапе, оснащенном противотанковым ракетным комплексом "Фагот", уничтожил порядка восьми пехотинцев ВСУ, которые пытались провести ротацию личного состава в непосредственной близости от передовых российских позиций.По информации Минобороны, за предыдущие сутки потери ВСУ на Донецком направлении составили свыше 360 солдат, два бронетранспортера, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица FH-70 производства Великобритании, а также орудие "Мста-Б.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de3eff1fd5e033948e86f03fc24d5949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении

МО: российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Мобильная противотанковая группа Улан-Удэнского гвардейского соединения ВДВ на пикапе уничтожила группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, входящего в Южную группировку войск, продолжают успешно выполнять боевые задачи на артемовском направлении СВО", — заявили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что мобильный расчет десантников на автомобиле пикапе, оснащенном противотанковым ракетным комплексом "Фагот", уничтожил порядка восьми пехотинцев ВСУ, которые пытались провести ротацию личного состава в непосредственной близости от передовых российских позиций.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки потери ВСУ на Донецком направлении составили свыше 360 солдат, два бронетранспортера, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица FH-70 производства Великобритании, а также орудие "Мста-Б.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
2 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала