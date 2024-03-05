https://ria.ru/20240305/spetsoperatsiya-1931127665.html
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 05.03.2024
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении
Мобильная противотанковая группа Улан-Удэнского гвардейского соединения ВДВ на пикапе уничтожила группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении, сообщили... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T05:09
2024-03-05T05:09
2024-03-05T05:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bab54e837aec5d82977aa4ee99407a6.jpg
ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Мобильная противотанковая группа Улан-Удэнского гвардейского соединения ВДВ на пикапе уничтожила группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, входящего в Южную группировку войск, продолжают успешно выполнять боевые задачи на артемовском направлении СВО", — заявили в оборонном ведомстве. Уточняется, что мобильный расчет десантников на автомобиле пикапе, оснащенном противотанковым ракетным комплексом "Фагот", уничтожил порядка восьми пехотинцев ВСУ, которые пытались провести ротацию личного состава в непосредственной близости от передовых российских позиций.По информации Минобороны, за предыдущие сутки потери ВСУ на Донецком направлении составили свыше 360 солдат, два бронетранспортера, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица FH-70 производства Великобритании, а также орудие "Мста-Б.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de3eff1fd5e033948e86f03fc24d5949.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении
МО: российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском