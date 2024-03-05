https://ria.ru/20240305/spetsoperatsiya-1931127665.html

Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении

Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 05.03.2024

Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении

Мобильная противотанковая группа Улан-Удэнского гвардейского соединения ВДВ на пикапе уничтожила группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении, сообщили... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T05:09

2024-03-05T05:09

2024-03-05T05:19

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bab54e837aec5d82977aa4ee99407a6.jpg

ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Мобильная противотанковая группа Улан-Удэнского гвардейского соединения ВДВ на пикапе уничтожила группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, входящего в Южную группировку войск, продолжают успешно выполнять боевые задачи на артемовском направлении СВО", — заявили в оборонном ведомстве. Уточняется, что мобильный расчет десантников на автомобиле пикапе, оснащенном противотанковым ракетным комплексом "Фагот", уничтожил порядка восьми пехотинцев ВСУ, которые пытались провести ротацию личного состава в непосредственной близости от передовых российских позиций.По информации Минобороны, за предыдущие сутки потери ВСУ на Донецком направлении составили свыше 360 солдат, два бронетранспортера, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица FH-70 производства Великобритании, а также орудие "Мста-Б.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф