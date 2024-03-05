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Российские вертолетчики помогли прогнать ВСУ с занимаемых рубежей - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/spetsoperatsiya-1931127537.html
Российские вертолетчики помогли прогнать ВСУ с занимаемых рубежей
Российские вертолетчики помогли прогнать ВСУ с занимаемых рубежей - РИА Новости, 05.03.2024
Российские вертолетчики помогли прогнать ВСУ с занимаемых рубежей
Российские вертолётчики нанесли удар неуправляемыми авиаракетами С-8 по живой силе украинских войск на северодонецком направлении, после чего противник оставил... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T05:05
2024-03-05T05:05
специальная военная операция на украине
россия
ка-52 "аллигатор"
ми-28
ми-8 амтш
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российские вертолётчики нанесли удар неуправляемыми авиаракетами С-8 по живой силе украинских войск на северодонецком направлении, после чего противник оставил ранее занятые рубежи, рассказал командир ударного боевого вертолета Ка-52 с позывным "Самара". "После получения боевой задачи, экипажами смешанной тактической группы, в назначенное время, был выполнен взлет, построение боевого порядка и полет в район выполнения боевой задачи. Далее, после применения маневра с кабрирования неуправляемыми средствами поражения, был нанесен удар по живой силе противника на северодонецком тактическом направлении", - сказал "Самара" в видеоролике, распространённом Минобороны РФ. "По результатам анализа материалов объективного контроля и подтверждения доклада авиационного наводчика, все цели были поражены, уничтожены, что способствовало поддержке наших сухопутных войск и оставлению ранее занятых рубежей сухопутными войсками противника", – добавил он. Как уточнили в Минобороны, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", боевой вертолет Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевой вертолёт Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, ка-52 "аллигатор", ми-28, ми-8 амтш, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские вертолетчики помогли прогнать ВСУ с занимаемых рубежей

Российские Ка-52 помогли сухопутным войскам прогнать ВСУ с занимаемых рубежей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российские вертолётчики нанесли удар неуправляемыми авиаракетами С-8 по живой силе украинских войск на северодонецком направлении, после чего противник оставил ранее занятые рубежи, рассказал командир ударного боевого вертолета Ка-52 с позывным "Самара".
«
"После получения боевой задачи, экипажами смешанной тактической группы, в назначенное время, был выполнен взлет, построение боевого порядка и полет в район выполнения боевой задачи. Далее, после применения маневра с кабрирования неуправляемыми средствами поражения, был нанесен удар по живой силе противника на северодонецком тактическом направлении", - сказал "Самара" в видеоролике, распространённом Минобороны РФ.
"По результатам анализа материалов объективного контроля и подтверждения доклада авиационного наводчика, все цели были поражены, уничтожены, что способствовало поддержке наших сухопутных войск и оставлению ранее занятых рубежей сухопутными войсками противника", – добавил он.
Как уточнили в Минобороны, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", боевой вертолет Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевой вертолёт Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКа-52 "Аллигатор"Ми-28Ми-8 АМТШБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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