https://ria.ru/20240305/spetsoperatsiya-1931127537.html

Российские вертолетчики помогли прогнать ВСУ с занимаемых рубежей

Российские вертолетчики помогли прогнать ВСУ с занимаемых рубежей - РИА Новости, 05.03.2024

Российские вертолетчики помогли прогнать ВСУ с занимаемых рубежей

Российские вертолётчики нанесли удар неуправляемыми авиаракетами С-8 по живой силе украинских войск на северодонецком направлении, после чего противник оставил... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T05:05

2024-03-05T05:05

2024-03-05T05:05

специальная военная операция на украине

россия

ка-52 "аллигатор"

ми-28

ми-8 амтш

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российские вертолётчики нанесли удар неуправляемыми авиаракетами С-8 по живой силе украинских войск на северодонецком направлении, после чего противник оставил ранее занятые рубежи, рассказал командир ударного боевого вертолета Ка-52 с позывным "Самара". "После получения боевой задачи, экипажами смешанной тактической группы, в назначенное время, был выполнен взлет, построение боевого порядка и полет в район выполнения боевой задачи. Далее, после применения маневра с кабрирования неуправляемыми средствами поражения, был нанесен удар по живой силе противника на северодонецком тактическом направлении", - сказал "Самара" в видеоролике, распространённом Минобороны РФ. "По результатам анализа материалов объективного контроля и подтверждения доклада авиационного наводчика, все цели были поражены, уничтожены, что способствовало поддержке наших сухопутных войск и оставлению ранее занятых рубежей сухопутными войсками противника", – добавил он. Как уточнили в Минобороны, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", боевой вертолет Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевой вертолёт Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, ка-52 "аллигатор", ми-28, ми-8 амтш, безопасность, вооруженные силы рф