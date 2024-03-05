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Российские войска уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ
Российские войска уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 05.03.2024
Российские войска уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ
Российские военнослужащие группировки "Центр" за прошедшие сутки уничтожили три украинских пункта управления беспилотниками, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T05:03
2024-03-05T05:03
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" за прошедшие сутки уничтожили три украинских пункта управления беспилотниками, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "Уничтожены ... три пункта управления беспилотной авиацией", - сказал Савчук. Он напомнил, что военнослужащие группировки при поддержке огня артиллерии и огня авиации занимают более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, по словам Савчука, за сутки группировка "Центр" нанесла огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Новокалиновки, Майорска, Бердычей и Розовки. Киев потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США; три боевые машины пехоты Bradley и 12 автомобилей, подчеркнул начальник пресс-центра.
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Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российские войска уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ
МО: российские войска уничтожили три украинских пункта управления беспилотниками