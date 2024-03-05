https://ria.ru/20240305/sochi-1931166000.html

Участники ВФМ из Белоруссии посетили достопримечательности Сочи

Участники ВФМ из Белоруссии посетили достопримечательности Сочи - РИА Новости, 05.03.2024

Участники ВФМ из Белоруссии посетили достопримечательности Сочи

Участники Всемирного фестиваля молодежи из Белоруссии побывали на экскурсии по достопримечательностям центра Сочи, сообщает мэрия курорта. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:35

2024-03-05T11:35

2024-03-05T16:54

белоруссия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

сочи

александрия

парламентское собрание союза беларуси и россии

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи из Белоруссии побывали на экскурсии по достопримечательностям центра Сочи, сообщает мэрия курорта. Отмечается, что делегация из Белоруссии, прибывшая на Всемирный фестиваль молодежи, одна из самых многочисленных – свыше 600 человек. На уровне оргкомитета в рамках программы культурного шефства над участниками фестиваля ее сопровождение закреплено за городом Сочи. Для гостей была организована экскурсия по достопримечательности курорта. "Гости посетили парк "Ривьера", узнали историю создания Аллеи Дружбы. Делегаты фестиваля также осмотрели историческую часть города, посетили Морской вокзал и форт Александрия, в сопровождении экскурсовода прошлись по Архитектурному бульвару и Приморской набережной до Зимнего театра", - говорится в сообщении. Уточняется, что во вторник представителям белорусской делегации предстоит посещение горного кластера. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/festival-1931148383.html

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белоруссия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, сочи, александрия