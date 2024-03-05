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Сийярто заявил, что политики в Европе просили его наладить связь с Россией - РИА Новости, 05.03.2024
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19:17 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/siyyarto-1931308565.html
Сийярто заявил, что политики в Европе просили его наладить связь с Россией
Сийярто заявил, что политики в Европе просили его наладить связь с Россией - РИА Новости, 05.03.2024
Сийярто заявил, что политики в Европе просили его наладить связь с Россией
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что за последние годы многие европейские политики просили его помочь в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:17
2024-03-05T19:17
в мире
россия
венгрия
польша
петер сийярто
сергей лавров
дональд туск
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что за последние годы многие европейские политики просили его помочь в установлении связей с Россией или хотя бы передать сообщение для Москвы. Журналисты попросили Сийярто прокомментировать высказывание премьер-министра Польши Дональда Туска, который раскритиковал главу МИД Венгрии за то, что он сидел за одним столом с главой российского МИД Сергеем Лавровым на Дипломатическом форуме в Анталье. Сийярто ответил, что Венгрия и Польша по-разному смотрят на возможность установления мира на Украине, и, по его мнению, дипломатическим достижением можно назвать способность поддерживать связи с теми, с кем есть разногласия, а не только с теми, с кем соглашаешься во всем. "В будущем будет так же, если у меня будет возможность или необходимость проконсультироваться с российскими коллегами, мы будем консультироваться. И, думаю, премьер-министр Польши удивился бы, если бы узнал, насколько длинный список европейских политиков, которые за последние годы просили меня помочь им установить связь с русскими, организовать встречу или передать им сообщение", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Глава венгерского МИД рассказал, что иногда с такими просьбами к нему обращались страны, находящиеся в конфронтации друг с другом и заявил, что "с удовольствием готов помочь, если такие просьбы поступят впредь". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с РФ, и считает, что она на благо Европы. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что союзники по ЕС и НАТО пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако Будапешт считает, что такое поведение ведет в тупик и не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов. В июне Сийярто сообщал, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
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в мире, россия, венгрия, польша, петер сийярто, сергей лавров, дональд туск, евросоюз, нато
В мире, Россия, Венгрия, Польша, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Дональд Туск, Евросоюз, НАТО
Сийярто заявил, что политики в Европе просили его наладить связь с Россией

Сийярто: многие политики Европы обращались за помощью для передачи сообщений РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что за последние годы многие европейские политики просили его помочь в установлении связей с Россией или хотя бы передать сообщение для Москвы.
Журналисты попросили Сийярто прокомментировать высказывание премьер-министра Польши Дональда Туска, который раскритиковал главу МИД Венгрии за то, что он сидел за одним столом с главой российского МИД Сергеем Лавровым на Дипломатическом форуме в Анталье.
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Сийярто ответил, что Венгрия и Польша по-разному смотрят на возможность установления мира на Украине, и, по его мнению, дипломатическим достижением можно назвать способность поддерживать связи с теми, с кем есть разногласия, а не только с теми, с кем соглашаешься во всем.
"В будущем будет так же, если у меня будет возможность или необходимость проконсультироваться с российскими коллегами, мы будем консультироваться. И, думаю, премьер-министр Польши удивился бы, если бы узнал, насколько длинный список европейских политиков, которые за последние годы просили меня помочь им установить связь с русскими, организовать встречу или передать им сообщение", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Глава венгерского МИД рассказал, что иногда с такими просьбами к нему обращались страны, находящиеся в конфронтации друг с другом и заявил, что "с удовольствием готов помочь, если такие просьбы поступят впредь".
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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