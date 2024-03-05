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Главком ВСУ отчитался перед шефом Пентагона о ситуации на фронте - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:20 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/situatsiya-1931141340.html
Главком ВСУ отчитался перед шефом Пентагона о ситуации на фронте
Главком ВСУ отчитался перед шефом Пентагона о ситуации на фронте - РИА Новости, 05.03.2024
Главком ВСУ отчитался перед шефом Пентагона о ситуации на фронте
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил в Telegram-канале, что доложил главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте и изменениях... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:20
2024-03-05T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
александр сырский
ллойд остин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил в Telegram-канале, что доложил главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте и изменениях на важнейших направлениях. "Важный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях", - написал Сырский. По его словам, продолжается работа над обеспечением потребностей украинских войск. Сырский в начале февраля - за несколько дней до назначения на пост - заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную. В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевку в ДНР и село Крынки в Херсонской области.
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в мире, сша, украина, александр сырский, ллойд остин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Александр Сырский, Ллойд Остин
Главком ВСУ отчитался перед шефом Пентагона о ситуации на фронте

Главком ВСУ Сырский доложил шефу Пентагона Остину о ситуации на фронте

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил в Telegram-канале, что доложил главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте и изменениях на важнейших направлениях.
«
"Важный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях", - написал Сырский.
По его словам, продолжается работа над обеспечением потребностей украинских войск.
Сырский в начале февраля - за несколько дней до назначения на пост - заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную. В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевку в ДНР и село Крынки в Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаАлександр СырскийЛлойд Остин
 
 
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