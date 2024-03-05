https://ria.ru/20240305/shtrafy-1931168724.html

В Екатеринбурге хотят в 25 раз повысить штрафы за безбилетный проезд

В Екатеринбурге хотят в 25 раз повысить штрафы за безбилетный проезд - РИА Новости, 05.03.2024

В Екатеринбурге хотят в 25 раз повысить штрафы за безбилетный проезд

Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга могут возрасти в 25 раз – со 100 до 2,5 тысячи рублей, заявил журналистам глава города... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:48

2024-03-05T11:48

2024-03-05T12:51

общество

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга могут возрасти в 25 раз – со 100 до 2,5 тысячи рублей, заявил журналистам глава города Алексей Орлов. "Мы предполагаем пойти по достаточно серьезному увеличению штрафов за безбилетный проезд. Это полномочия областного Законодательного собрания, мы такую инициативу уже, по сути, подготовили… Мы предполагаем, что он (штраф) будет составлять 2,5 тысячи рублей. Сегодня это 100 рублей", - сказал Орлов. Он отметил, что в своем решении власти ориентировались на опыт других крупных городов, в которых штраф за проезд в общественном транспорте без оплаты составляет до 5 тысяч рублей. "Это самый нижний предел, который мы взяли. Мы понимаем, что это очень серьезное увеличение штрафа, но, тем не менее, это уже необходимость, потому что очень серьезный процент пассажиров принципиально не платят за проезд, хотя он у нас не самый высокий по сравнению с другими городами – 33 рубля", - подчеркнул глава уральской столицы. По его мнению, повышение штрафа в комплексе с другими мерами позволит обеспечить бесперебойную и качественную перевозку пассажиров.

https://ria.ru/20231225/shtraf-1918026693.html

https://ria.ru/20240122/nalog-1745396263.html

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общество, екатеринбург