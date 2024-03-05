https://ria.ru/20240305/shpionazh-1931219262.html
В Госдуме предложили проверить западных послов на шпионаж
В Госдуме предложили проверить западных послов на шпионаж - РИА Новости, 05.03.2024
В Госдуме предложили проверить западных послов на шпионаж
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет назвал хамством отказ послов Евросоюза в Москве... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:33
2024-03-05T14:33
2024-03-05T14:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет назвал хамством отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и предложил проверить их на предмет шпионажа. В понедельник Лавров заявил, что недавно пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. "Позиция европейских послов немыслима и оскорбительна. Это настоящее хамство. Видимо, им есть что скрывать и стыдно взглянуть в глаза нашему министру иностранных дел. Считаю, что нам стоит в обязательном порядке организовать проверку западных послов на предмет шпионажа, провокационной деятельности и вмешательства во внутренние дела России", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Россия обеспечила западным послам все условия для работы и проживания, а те отвечают ей неуважением и чванством. "Если западные послы будут продолжать неуважительно относиться к России, то уверен, что нужно ставить вопрос об объявлении их персонами нон грата и выдворении за пределы нашей страны. На сегодня я не вижу смысла их пребывания в России, если они отказываются встречаться с представителями власти, которые формируют нашу международную политику", - добавил депутат. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что послов ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым перед выборами президента РФ, следовало бы выслать из России, а уровень дипломатических отношений с их странами понизить. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел РФ вызывает вопросы об их работе в России.
https://ria.ru/20240305/smi-1931143540.html
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москва, сергей лавров, россия, михаил шеремет, дмитрий медведев, евросоюз, госдума рф
Москва, Сергей Лавров, Россия, Михаил Шеремет, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Госдума РФ
В Госдуме предложили проверить западных послов на шпионаж
Депутат Шеремет предложил проверить западных послов на шпионаж
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет назвал хамством отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и предложил проверить их на предмет шпионажа.
В понедельник Лавров заявил, что недавно пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи.
МИД пригрозил ответными мерами, если в ФРГ тронут российских журналистов
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"Позиция европейских послов немыслима и оскорбительна. Это настоящее хамство. Видимо, им есть что скрывать и стыдно взглянуть в глаза нашему министру иностранных дел. Считаю, что нам стоит в обязательном порядке организовать проверку западных послов на предмет шпионажа, провокационной деятельности и вмешательства во внутренние дела России", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Россия обеспечила западным послам все условия для работы и проживания, а те отвечают ей неуважением и чванством.
"Если западные послы будут продолжать неуважительно относиться к России, то уверен, что нужно ставить вопрос об объявлении их персонами нон грата и выдворении за пределы нашей страны. На сегодня я не вижу смысла их пребывания в России, если они отказываются встречаться с представителями власти, которые формируют нашу международную политику", - добавил депутат.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что послов ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым перед выборами президента РФ, следовало бы выслать из России, а уровень дипломатических отношений с их странами понизить. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел РФ вызывает вопросы об их работе в России.
Медведев призвал выслать послов ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым