На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца
Politico: утечка разговора немецких офицеров оставила Шольца в дураках
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту ударила по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и показала превосходство президента России Владимира Путина, написал обозреватель Politico Мэтью Карничниг.
"После стольких лет в качестве российского лидера Путин все еще остается разведчиком в душе. Нет большей радости, чем перехитрить противников России", — заявил он.
По словам журналиста, "мастерская операция Путина" оставила Шольца "в дураках".
"Ничто из сказанного на записи не является манипуляцией. Поэтому она обладает такой силой: это не дезинформация, а просто раскрытая информация", — резюмировал он.
На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже после утечки разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений.