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На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца

На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца - РИА Новости, 05.03.2024

На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца

Публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту ударила по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и показала превосходство президента... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T08:07

2024-03-05T08:07

2024-03-05T08:07

специальная военная операция на украине

в мире

германия

россия

украина

владимир путин

олаф шольц

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту ударила по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и показала превосходство президента России Владимира Путина, написал обозреватель Politico Мэтью Карничниг."После стольких лет в качестве российского лидера Путин все еще остается разведчиком в душе. Нет большей радости, чем перехитрить противников России", — заявил он.По словам журналиста, "мастерская операция Путина" оставила Шольца "в дураках"."Ничто из сказанного на записи не является манипуляцией. Поэтому она обладает такой силой: это не дезинформация, а просто раскрытая информация", — резюмировал он.На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже после утечки разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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в мире, германия, россия, украина, владимир путин, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост