Рейтинг@Mail.ru
На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/shpion-1931134180.html
На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца
На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца - РИА Новости, 05.03.2024
На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца
Публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту ударила по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и показала превосходство президента... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T08:07
2024-03-05T08:07
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
украина
владимир путин
олаф шольц
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930225677_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6965e6f4c4bbed4c5f793dce54ab5709.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту ударила по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и показала превосходство президента России Владимира Путина, написал обозреватель Politico Мэтью Карничниг."После стольких лет в качестве российского лидера Путин все еще остается разведчиком в душе. Нет большей радости, чем перехитрить противников России", — заявил он.По словам журналиста, "мастерская операция Путина" оставила Шольца "в дураках"."Ничто из сказанного на записи не является манипуляцией. Поэтому она обладает такой силой: это не дезинформация, а просто раскрытая информация", — резюмировал он.На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже после утечки разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930225677_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_b1a38e418303189c8c2264a76ef0f10f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, украина, владимир путин, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Украина, Владимир Путин, Олаф Шольц, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца

Politico: утечка разговора немецких офицеров оставила Шольца в дураках

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту ударила по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и показала превосходство президента России Владимира Путина, написал обозреватель Politico Мэтью Карничниг.
"После стольких лет в качестве российского лидера Путин все еще остается разведчиком в душе. Нет большей радости, чем перехитрить противников России", — заявил он.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
По словам журналиста, "мастерская операция Путина" оставила Шольца "в дураках".
"Ничто из сказанного на записи не является манипуляцией. Поэтому она обладает такой силой: это не дезинформация, а просто раскрытая информация", — резюмировал он.
На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже после утечки разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений.
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияУкраинаВладимир ПутинОлаф ШольцРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала