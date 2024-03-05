https://ria.ru/20240305/selo-1931321156.html

Путин призвал создать привлекательный имидж для жизни на селе

Путин призвал создать привлекательный имидж для жизни на селе - РИА Новости, 05.03.2024

Путин призвал создать привлекательный имидж для жизни на селе

Надо поработать над популяризацией сельхоздеятельности, чтобы создать привлекательный имидж для жизни и работы на селе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T20:38

2024-03-05T20:38

2024-03-05T20:39

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ставропольский край

владимир путин

общество

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Надо поработать над популяризацией сельхоздеятельности, чтобы создать привлекательный имидж для жизни и работы на селе, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. "У нас много говорят о наших достижениях, о сельском хозяйстве, о людях, которые на селе работают. Но, наверное, недостаточно. Наверное, это тоже можно делать более креативно, более доходчиво, более зрелищно, чтобы создавать такой имидж человека, который работает на селе, как привлекательный и для проживания, и для работы", - сказал Путин. Президент отметил, что на селе еще очень много нужно сделать для того, чтобы жизнь и работа в сельском хозяйстве, жизнь на селе была достойной сегодняшнего дня. "Но это не мешает показывать привлекательные стороны жизни населения и работы в сельхозсекторе. Потому что там действительно есть чем гордиться. Не хочу уже по третьем кругу идти и говорить о наших достижениях. Это становится всё более и более высокотехнологичной сферой деятельности. Это здорово просто, очень интересно. Об этом, безусловно, не просто нужно подумать, нужно предпринять дополнительные шаги в этом направлении", - добавил он.

https://ria.ru/20240305/shkola-1931319957.html

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россия, ставропольский край, владимир путин, общество