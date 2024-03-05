https://ria.ru/20240305/sayt-1931257728.html

РКН ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков из-за фейков про СВО

РКН ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков из-за фейков про СВО - РИА Новости, 05.03.2024

РКН ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков из-за фейков про СВО

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign из-за распространения фейков о специально военной операции (СВО), владелец не... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:29

2024-03-05T16:29

2024-03-05T16:34

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign из-за распространения фейков о специально военной операции (СВО), владелец не удалил их в установленный срок, сообщили в пресс-службе регулятора. "Доступ к ресурсу ограничен в соответствии со ст. 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Основанием для этого стало распространение на сайте фейков о специальной военной операции, которые владелец ресурса не удалил в установленный законом срок по требованию Роскомнадзора", — сказано в сообщении. Информация о том, что доступ к сайту словаря ограничен, размещена в универсальном сервисе проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети "Интернет". Spread the Sign — это международный словарь, в котором собраны все жестовые языки мира. Проект был запущен в 2006 году.

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)