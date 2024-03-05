https://ria.ru/20240305/sabantuy-1931141957.html

Татарский праздник Сабантуй прошел на Всемирном фестивале молодежи

Татарский праздник Сабантуй прошел на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 05.03.2024

Татарский праздник Сабантуй прошел на Всемирном фестивале молодежи

Делегация Татарстана организовала на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе национальный праздник Сабантуй, участниками которого стали более 500 человек,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T09:23

2024-03-05T09:23

2024-03-05T09:58

республика татарстан

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

сергей кириенко

ксения разуваева

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральная территория "сириус"

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КАЗАНЬ, 5 мар – РИА Новости. Делегация Татарстана организовала на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе национальный праздник Сабантуй, участниками которого стали более 500 человек, сообщает министерство по делам молодежи республики. "На Всемирном фестивале молодежи делегация Татарстана организовала национальный праздник Сабантуй. В павильоне "Казань" делегаты из разных регионов и стран попробовали свои силы в народных состязаниях и играх", - говорится в сообщении. Программа мероприятия содержала несколько блоков. На главной сцене павильона был организован концерт представителей татарской современной культуры. В зале расположились станции с татарскими народными играми. Каждый мог попробовать свои силы в традиционных развлечениях и выиграть призы. Также были организованы мастер-классы, где участники создавали своими руками татарские украшения, оформляли тюбетейки, кастомизировали одежду в татарских орнаментах. "В день многонационального единства на фестивале мы решили масштабно отметить наш национальный праздник, познакомить делегатов с нашей культурой, традициями… Участниками Сабантуя стали более 500 человек", - отметил руководитель делегации Татарстана, президент Академии творческой молодежи республики Никита Баталов. Гостями мероприятия стали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/donbass-1931129115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), сергей кириенко, ксения разуваева, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус"