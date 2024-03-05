https://ria.ru/20240305/russia-1931310079.html

Путин рассказал о поддержке АПК в России

Путин рассказал о поддержке АПК в России - РИА Новости, 05.03.2024

Путин рассказал о поддержке АПК в России

Власти России будут продолжать наращивать поддержку агропромышленной отрасли, попытки задушить экспортный потенциал РФ есть и будут всегда, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:24

2024-03-05T19:24

2024-03-05T19:24

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931286202_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_327ca43ce6a4fbc43e7ad0f7901d7851.jpg

СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Власти России будут продолжать наращивать поддержку агропромышленной отрасли, попытки задушить экспортный потенциал РФ есть и будут всегда, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. "И, конечно, эти попытки подзадушить наш экспортный потенциал, они есть, они будут всегда и на любых направлениях, где Россия встает крепко на ноги. Ну а мы со своей стороны, конечно, должны поддержать производителей промышленной продукции, как мы и делали до сих пор", - сказал Путин. Он отметил, что в предыдущие годы объем поддержки был около 250 миллиардов, а сейчас 450 миллиардов. "И мы, конечно, будем это наращивать, безусловно. Мы не оставим отрасль только с благими пожеланиями и соображениями о том, что и так уже все хорошо", - сказал Путин. Он также добавил, что власти будут стараться работать по разным проблемам, возникающим в отрасли АПК. "Есть и проблемы, которые сегодня возникли, они новые, связанные с логистикой, связанные с дистрибуцией, с распространением. Их много, мы это всё понимаем. И будем стараться по всем этим линиям с вами работать. Я надеюсь, что министерство с вами в контакте, вас слышит, ведет себя активно на правительственном уровне, старается ... ресурсы соответствующие своевременно получать. Обязательно будем работать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин