https://ria.ru/20240305/russia-1931310079.html
Путин рассказал о поддержке АПК в России
Путин рассказал о поддержке АПК в России - РИА Новости, 05.03.2024
Путин рассказал о поддержке АПК в России
Власти России будут продолжать наращивать поддержку агропромышленной отрасли, попытки задушить экспортный потенциал РФ есть и будут всегда, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:24
2024-03-05T19:24
2024-03-05T19:24
экономика
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Власти России будут продолжать наращивать поддержку агропромышленной отрасли, попытки задушить экспортный потенциал РФ есть и будут всегда, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. "И, конечно, эти попытки подзадушить наш экспортный потенциал, они есть, они будут всегда и на любых направлениях, где Россия встает крепко на ноги. Ну а мы со своей стороны, конечно, должны поддержать производителей промышленной продукции, как мы и делали до сих пор", - сказал Путин. Он отметил, что в предыдущие годы объем поддержки был около 250 миллиардов, а сейчас 450 миллиардов. "И мы, конечно, будем это наращивать, безусловно. Мы не оставим отрасль только с благими пожеланиями и соображениями о том, что и так уже все хорошо", - сказал Путин. Он также добавил, что власти будут стараться работать по разным проблемам, возникающим в отрасли АПК. "Есть и проблемы, которые сегодня возникли, они новые, связанные с логистикой, связанные с дистрибуцией, с распространением. Их много, мы это всё понимаем. И будем стараться по всем этим линиям с вами работать. Я надеюсь, что министерство с вами в контакте, вас слышит, ведет себя активно на правительственном уровне, старается ... ресурсы соответствующие своевременно получать. Обязательно будем работать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о поддержке АПК в России
Путин: РФ продолжит наращивать поддержку АПК, несмотря на давление на экспорт
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Власти России будут продолжать наращивать поддержку агропромышленной отрасли, попытки задушить экспортный потенциал РФ есть и будут всегда, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.
"И, конечно, эти попытки подзадушить наш экспортный потенциал, они есть, они будут всегда и на любых направлениях, где Россия встает крепко на ноги. Ну а мы со своей стороны, конечно, должны поддержать производителей промышленной продукции, как мы и делали до сих пор", - сказал Путин.
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Он отметил, что в предыдущие годы объем поддержки был около 250 миллиардов, а сейчас 450 миллиардов. "И мы, конечно, будем это наращивать, безусловно. Мы не оставим отрасль только с благими пожеланиями и соображениями о том, что и так уже все хорошо", - сказал Путин.
Он также добавил, что власти будут стараться работать по разным проблемам, возникающим в отрасли АПК.
"Есть и проблемы, которые сегодня возникли, они новые, связанные с логистикой, связанные с дистрибуцией, с распространением. Их много, мы это всё понимаем. И будем стараться по всем этим линиям с вами работать. Я надеюсь, что министерство с вами в контакте, вас слышит, ведет себя активно на правительственном уровне, старается ... ресурсы соответствующие своевременно получать. Обязательно будем работать", - сказал Путин.
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