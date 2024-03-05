https://ria.ru/20240305/rossotrudnichestvo-1931130480.html

В Россотрудничестве выразили надежду на открытие Русского дома в Таиланде

В Россотрудничестве выразили надежду на открытие Русского дома в Таиланде - РИА Новости, 05.03.2024

В Россотрудничестве выразили надежду на открытие Русского дома в Таиланде

В Россотрудничестве надеются на открытие Русских домов в Таиланде и ОАЭ и стремятся их учреждать в тех странах, где есть интерес к РФ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T06:18

2024-03-05T06:18

2024-03-05T10:36

ангола

таиланд

россия

дмитрий поликанов

евгений примаков

владимир путин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. В Россотрудничестве надеются на открытие Русских домов в Таиланде и ОАЭ и стремятся их учреждать в тех странах, где есть интерес к РФ, заявил РИА Новости замглавы организации Дмитрий Поликанов. "Очень хочется верить, что появятся представители в Таиланде и в ОАЭ. Мы стремимся открываться в тех странах, где есть интерес к России и наши российские диаспоры", — сказал Поликанов агентству "на полях" Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.Он добавил, что Россотрудничество продолжит работать над расширением географии Русских домов, и "несколько точек появятся на картах Африки и Азии". Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщал РИА Новости, что организация надеется открыть Русский дом в Анголе в 2024 году, если для этого найдется финансирование и будет заключено соглашение. "У нас с Анголой подписано межправсоглашение", — рассказал Поликанов. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

ангола

таиланд

россия

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ангола, таиланд, россия, дмитрий поликанов, евгений примаков, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире, оаэ, всемирный фестиваль молодежи — 2024