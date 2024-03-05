https://ria.ru/20240305/rossotrudnichestvo-1931125414.html

В Россотрудничестве рассказали о работе Русских домов на Западе

В Россотрудничестве рассказали о работе Русских домов на Западе - РИА Новости, 05.03.2024

В Россотрудничестве рассказали о работе Русских домов на Западе

Русский дом в Вашингтоне продолжает работать, проводятся культурные мероприятия вопреки давлению со стороны американских властей, похожая ситуация и в Европе,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T03:51

2024-03-05T03:51

2024-03-05T04:52

европа

россия

дмитрий поликанов

владимир путин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Русский дом в Вашингтоне продолжает работать, проводятся культурные мероприятия вопреки давлению со стороны американских властей, похожая ситуация и в Европе, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов. "Хотя, несмотря на прессинг со стороны американских властей, гуманитарные контакты продолжаются, и наш Русский дом в Вашингтоне работает, туда приходят люди и проводятся культурные мероприятия", - сказал Поликанов агентству "на полях" Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. По его словам, сложно работать и в странах Европы, а закрыть Русский дом или нет - всё решают местные власти. "Мы-то готовы работать… Мы как можем этому (давлению - ред.) всячески противодействуем. Но это их решение. С нашей стороны мы готовы продолжать работать и доносить до людей правду и информацию о России, учить их русскому языку. Видим, что интерес к этому очень высокий в европейских странах, несмотря на нагнетание политическое, которое они устраивают", - рассказал Поликанов. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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европа, россия, дмитрий поликанов, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024