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СМИ рассказали о последствиях утечки записи переговоров немецких офицеров - РИА Новости, 05.03.2024
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09:41 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/razgovor-1931143841.html
СМИ рассказали о последствиях утечки записи переговоров немецких офицеров
СМИ рассказали о последствиях утечки записи переговоров немецких офицеров - РИА Новости, 05.03.2024
СМИ рассказали о последствиях утечки записи переговоров немецких офицеров
Утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту посеяла раскол среди противников РФ, дискредитировала... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:41
2024-03-05T09:41
в мире
германия
олаф шольц
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
россия
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту посеяла раскол среди противников РФ, дискредитировала канцлера ФРГ Олафа Шольца и сорвала планы Киева по получению ключевого оружия, пишет европейская газета Politico. "За последние несколько дней Москве удалось посеять раскол среди своих врагов, дискредитировать канцлера Германии и помешать усилиям Украины по получению ключевого оружия", - пишет издание. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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в мире, германия, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, россия, украина
В мире, Германия, Олаф Шольц, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Россия, Украина
СМИ рассказали о последствиях утечки записи переговоров немецких офицеров

Politico: утечка записи разговора офицеров ФРГ посеяла раскол среди врагов РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту посеяла раскол среди противников РФ, дискредитировала канцлера ФРГ Олафа Шольца и сорвала планы Киева по получению ключевого оружия, пишет европейская газета Politico.
"За последние несколько дней Москве удалось посеять раскол среди своих врагов, дискредитировать канцлера Германии и помешать усилиям Украины по получению ключевого оружия", - пишет издание.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Шольц попал под "быка": Германия в ужасе от работы русской разведки
Вчера, 08:00
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
 
В миреГерманияОлаф ШольцРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостРоссияУкраина
 
 
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