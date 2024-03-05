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Минниханов: группа "Россия — исламский мир" выступает за принципы равенства - РИА Новости, 05.03.2024
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18:23 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/ravenstvo-1931289917.html
Минниханов: группа "Россия — исламский мир" выступает за принципы равенства
Минниханов: группа "Россия — исламский мир" выступает за принципы равенства - РИА Новости, 05.03.2024
Минниханов: группа "Россия — исламский мир" выступает за принципы равенства
Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" поддерживает принципы равенства, справедливости и уважения культурно-цивилизационной самобытности... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:23
2024-03-05T18:23
республика татарстан
россия
рустам минниханов
евгений примаков
минтимер шаймиев
организация исламского сотрудничества
ближний восток
сектор газа
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КАЗАНЬ, 5 мар – РИА Новости. Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" поддерживает принципы равенства, справедливости и уважения культурно-цивилизационной самобытности народов, заявил руководитель группы, глава Татарстана Рустам Минниханов. "В нашей стране очень обеспокоены резким обострением обстановки на Ближнем Востоке, кровопролитными боями в Секторе Газа, многочисленными жертвами и огромной гуманитарной катастрофой… Группа "Россия – исламский мир" поддерживает принципы равенства и справедливости и уважения культурно-цивилизационной самобытности народов", - сказал Минниханов на встрече с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества в МИД РФ. По словам Минниханова, в вопросах палестино-израильского конфликта руководство группы придерживается позиции, озвученной президентом РФ. "Наша страна всегда выступала за исполнение решений Совета безопасности ООН – прежде всего, за создание независимого суверенного палестинского государства", - отметил он. Глава Татарстана подчеркнул, что расширение взаимодействия с мусульманскими странами - одно из приоритетных направлений российской внешней политики. В сегодняшнее непростое время, в условиях кризиса в международных отношениях это сотрудничество, по его словам, приобретает особую значимость. "Россию с государствами дружественного исламского мира объединяет не только совместное стремление способствовать широкому сближению на основе равноправного диалога и партнерства, но и ориентация на расширение сотрудничества по разным направлениям, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие культурного многообразия и диалога цивилизаций", - пояснил Минниханов, добавив, что группа стратегического видения в этой связи выступает объединяющей международной общественной платформой. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В настоящее время группа включает представителей порядка 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели.
https://ria.ru/20240222/ekonomika-1929026470.html
россия
ближний восток
сектор газа
республика татарстан (татарстан)
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россия, рустам минниханов, евгений примаков, минтимер шаймиев, организация исламского сотрудничества, ближний восток, сектор газа, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Рустам Минниханов, Евгений Примаков, Минтимер Шаймиев, Организация исламского сотрудничества, Ближний Восток, Сектор Газа, Республика Татарстан (Татарстан)

Минниханов: группа "Россия — исламский мир" выступает за принципы равенства

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов на встрече руководства ГСВ "Россия - Исламский мир" с послами стран Организации исламского сотрудничества
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на встрече руководства ГСВ Россия - Исламский мир с послами стран Организации исламского сотрудничества - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на встрече руководства ГСВ "Россия - Исламский мир" с послами стран Организации исламского сотрудничества
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КАЗАНЬ, 5 мар – РИА Новости. Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" поддерживает принципы равенства, справедливости и уважения культурно-цивилизационной самобытности народов, заявил руководитель группы, глава Татарстана Рустам Минниханов.
"В нашей стране очень обеспокоены резким обострением обстановки на Ближнем Востоке, кровопролитными боями в Секторе Газа, многочисленными жертвами и огромной гуманитарной катастрофой… Группа "Россия – исламский мир" поддерживает принципы равенства и справедливости и уважения культурно-цивилизационной самобытности народов", - сказал Минниханов на встрече с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества в МИД РФ.
По словам Минниханова, в вопросах палестино-израильского конфликта руководство группы придерживается позиции, озвученной президентом РФ. "Наша страна всегда выступала за исполнение решений Совета безопасности ООН – прежде всего, за создание независимого суверенного палестинского государства", - отметил он.
Глава Татарстана подчеркнул, что расширение взаимодействия с мусульманскими странами - одно из приоритетных направлений российской внешней политики. В сегодняшнее непростое время, в условиях кризиса в международных отношениях это сотрудничество, по его словам, приобретает особую значимость.
"Россию с государствами дружественного исламского мира объединяет не только совместное стремление способствовать широкому сближению на основе равноправного диалога и партнерства, но и ориентация на расширение сотрудничества по разным направлениям, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие культурного многообразия и диалога цивилизаций", - пояснил Минниханов, добавив, что группа стратегического видения в этой связи выступает объединяющей международной общественной платформой.
Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В настоящее время группа включает представителей порядка 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели.
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Республика ТатарстанРоссияРустам МиннихановЕвгений ПримаковМинтимер ШаймиевОрганизация исламского сотрудничестваБлижний ВостокСектор ГазаРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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