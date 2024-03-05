https://ria.ru/20240305/ravenstvo-1931289917.html

Минниханов: группа "Россия — исламский мир" выступает за принципы равенства

Минниханов: группа "Россия — исламский мир" выступает за принципы равенства - РИА Новости, 05.03.2024

Минниханов: группа "Россия — исламский мир" выступает за принципы равенства

Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" поддерживает принципы равенства, справедливости и уважения культурно-цивилизационной самобытности... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:23

2024-03-05T18:23

2024-03-05T18:23

республика татарстан

россия

рустам минниханов

евгений примаков

минтимер шаймиев

организация исламского сотрудничества

ближний восток

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931292220_0:80:3011:1775_1920x0_80_0_0_ef18c7ad5bf99ca6f0d7d2d2328a4782.jpg

КАЗАНЬ, 5 мар – РИА Новости. Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" поддерживает принципы равенства, справедливости и уважения культурно-цивилизационной самобытности народов, заявил руководитель группы, глава Татарстана Рустам Минниханов. "В нашей стране очень обеспокоены резким обострением обстановки на Ближнем Востоке, кровопролитными боями в Секторе Газа, многочисленными жертвами и огромной гуманитарной катастрофой… Группа "Россия – исламский мир" поддерживает принципы равенства и справедливости и уважения культурно-цивилизационной самобытности народов", - сказал Минниханов на встрече с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества в МИД РФ. По словам Минниханова, в вопросах палестино-израильского конфликта руководство группы придерживается позиции, озвученной президентом РФ. "Наша страна всегда выступала за исполнение решений Совета безопасности ООН – прежде всего, за создание независимого суверенного палестинского государства", - отметил он. Глава Татарстана подчеркнул, что расширение взаимодействия с мусульманскими странами - одно из приоритетных направлений российской внешней политики. В сегодняшнее непростое время, в условиях кризиса в международных отношениях это сотрудничество, по его словам, приобретает особую значимость. "Россию с государствами дружественного исламского мира объединяет не только совместное стремление способствовать широкому сближению на основе равноправного диалога и партнерства, но и ориентация на расширение сотрудничества по разным направлениям, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие культурного многообразия и диалога цивилизаций", - пояснил Минниханов, добавив, что группа стратегического видения в этой связи выступает объединяющей международной общественной платформой. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В настоящее время группа включает представителей порядка 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели.

https://ria.ru/20240222/ekonomika-1929026470.html

россия

ближний восток

сектор газа

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, рустам минниханов, евгений примаков, минтимер шаймиев, организация исламского сотрудничества, ближний восток, сектор газа, республика татарстан (татарстан)