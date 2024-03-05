Минниханов: группа "Россия — исламский мир" выступает за принципы равенства
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов на встрече руководства ГСВ "Россия - Исламский мир" с послами стран Организации исламского сотрудничества
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на встрече руководства ГСВ "Россия - Исламский мир" с послами стран Организации исламского сотрудничества
КАЗАНЬ, 5 мар – РИА Новости. Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" поддерживает принципы равенства, справедливости и уважения культурно-цивилизационной самобытности народов, заявил руководитель группы, глава Татарстана Рустам Минниханов.
"В нашей стране очень обеспокоены резким обострением обстановки на Ближнем Востоке, кровопролитными боями в Секторе Газа, многочисленными жертвами и огромной гуманитарной катастрофой… Группа "Россия – исламский мир" поддерживает принципы равенства и справедливости и уважения культурно-цивилизационной самобытности народов", - сказал Минниханов на встрече с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества в МИД РФ.
По словам Минниханова, в вопросах палестино-израильского конфликта руководство группы придерживается позиции, озвученной президентом РФ. "Наша страна всегда выступала за исполнение решений Совета безопасности ООН – прежде всего, за создание независимого суверенного палестинского государства", - отметил он.
Глава Татарстана подчеркнул, что расширение взаимодействия с мусульманскими странами - одно из приоритетных направлений российской внешней политики. В сегодняшнее непростое время, в условиях кризиса в международных отношениях это сотрудничество, по его словам, приобретает особую значимость.
"Россию с государствами дружественного исламского мира объединяет не только совместное стремление способствовать широкому сближению на основе равноправного диалога и партнерства, но и ориентация на расширение сотрудничества по разным направлениям, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие культурного многообразия и диалога цивилизаций", - пояснил Минниханов, добавив, что группа стратегического видения в этой связи выступает объединяющей международной общественной платформой.
Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В настоящее время группа включает представителей порядка 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели.