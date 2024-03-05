https://ria.ru/20240305/putin-1931335912.html

Путин призвал продумать критерии торгов по земле для аграриев

Путин призвал продумать критерии торгов по земле для аграриев - РИА Новости, 05.03.2024

Путин призвал продумать критерии торгов по земле для аграриев

Российским властям нужно подумать о выработке критериев для торгов по земле для аграриев, чтобы ограничить спекуляции, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T22:31

2024-03-05T22:31

2024-03-05T23:14

экономика

россия

владимир путин

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Российским властям нужно подумать о выработке критериев для торгов по земле для аграриев, чтобы ограничить спекуляции, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что "мафия бессмертна, но надо знать, как с ней бороться". На встрече президента с представителями агропромышленного комплекса один из участников сообщил Путину о том, что при проведении торгов на землю для аграриев активизировались спекулянты, "мафия", которые выигрывают торги, а потом землю не используют. Он предложил президенту сформировать критерии для таких торгов, чтобы в них могли участвовать не все подряд, а допустим, получатели господдержки или сельхозпроизводители. "Вы говорили о приобретении земли без конкурса. Вы знаете, надо, конечно, детали продумать, но я считаю, что это нужно сделать", - сказал Путин. Он добавил, что с так называемой мафией надо бороться и инструменты для этого есть. "Мафия бессмертна. Но нужно знать, как с ней бороться. Это понятно. У нас такие инструменты, конечно, есть, но надо только их внимательно использовать, поскольку эта мафия изобретательная, нужно опережать ее хотя бы на полшага", - отметил президент РФ. По его словам, для этого не нужно бояться. "Нужно иметь в виду, что это мафия, она мафия почему? Потому что она аффилирована часто с теми, кто принимает решения по поводу давать или не давать, в данном случае, земли без конкурса. Надо давать, я думаю", - заявил Путин. "Смотрите - да, что здесь опасения какие, что если эта мафия проникнет в эти инструменты и будет пользоваться этими инструментами, о которых мы сейчас говорим, это тоже, наверное, не решение вопроса. Надо посмотреть, наверное, здесь министр прав. Посмотреть, как работает, и будем это расширять. Сама по себе идея абсолютно правильная", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20240305/putin-1931337492.html

https://ria.ru/20240305/russia-1931310079.html

https://ria.ru/20240305/agroproduktsiya-1931283030.html

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экономика, россия, владимир путин