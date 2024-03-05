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Путин высказался о мерах поддержки в биотехнологической отрасли - РИА Новости, 05.03.2024
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21:14 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/putin-1931326903.html
Путин высказался о мерах поддержки в биотехнологической отрасли
Путин высказался о мерах поддержки в биотехнологической отрасли - РИА Новости, 05.03.2024
Путин высказался о мерах поддержки в биотехнологической отрасли
Власти РФ подумают над новыми мерами налоговой поддержки для биотехнологической отрасли, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:14
2024-03-05T21:14
экономика
владимир путин
россия
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Власти РФ подумают над новыми мерами налоговой поддержки для биотехнологической отрасли, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, подумаем вместе с вами. Отрасль сама должна прикинуть, какие меры поддержки, в том числе фискального характера, налогового характера, можно вам предложить. Но в послании я говорил о двукратном увеличении параметров, которые бы улучшили решение вопросов, связанных с амортизацией при покупке нашими компаниями высокотехнологичных российских продуктов. Тоже самое можно распространить на эти технологии, конечно", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса, отвечая на просьбу о налоговой поддержке для биотехнологической отрасли. Президент отметил, что в биотехнологической отрасли будет сложно добиться результата не планетарного масштаба, который нужен России, без развития новых технологий.
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин высказался о мерах поддержки в биотехнологической отрасли

Путин: власти подумают над мерами налоговой помощи по биотехнологической отрасли

© POOLВладимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе
Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе
© POOL
Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Власти РФ подумают над новыми мерами налоговой поддержки для биотехнологической отрасли, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, подумаем вместе с вами. Отрасль сама должна прикинуть, какие меры поддержки, в том числе фискального характера, налогового характера, можно вам предложить. Но в послании я говорил о двукратном увеличении параметров, которые бы улучшили решение вопросов, связанных с амортизацией при покупке нашими компаниями высокотехнологичных российских продуктов. Тоже самое можно распространить на эти технологии, конечно", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса, отвечая на просьбу о налоговой поддержке для биотехнологической отрасли.
Президент отметил, что в биотехнологической отрасли будет сложно добиться результата не планетарного масштаба, который нужен России, без развития новых технологий.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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