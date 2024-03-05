https://ria.ru/20240305/putin-1931326903.html

Путин высказался о мерах поддержки в биотехнологической отрасли

Путин высказался о мерах поддержки в биотехнологической отрасли - РИА Новости, 05.03.2024

Путин высказался о мерах поддержки в биотехнологической отрасли

Власти РФ подумают над новыми мерами налоговой поддержки для биотехнологической отрасли, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:14

2024-03-05T21:14

2024-03-05T21:14

экономика

владимир путин

россия

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Власти РФ подумают над новыми мерами налоговой поддержки для биотехнологической отрасли, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, подумаем вместе с вами. Отрасль сама должна прикинуть, какие меры поддержки, в том числе фискального характера, налогового характера, можно вам предложить. Но в послании я говорил о двукратном увеличении параметров, которые бы улучшили решение вопросов, связанных с амортизацией при покупке нашими компаниями высокотехнологичных российских продуктов. Тоже самое можно распространить на эти технологии, конечно", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса, отвечая на просьбу о налоговой поддержке для биотехнологической отрасли. Президент отметил, что в биотехнологической отрасли будет сложно добиться результата не планетарного масштаба, который нужен России, без развития новых технологий.

https://ria.ru/20240101/tekhnologii-1919325421.html

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экономика, владимир путин, россия