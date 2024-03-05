https://ria.ru/20240305/putin-1931322098.html
Путин высказался о спросе на агропродукцию, произведенную в новых регионах
Путин высказался о спросе на агропродукцию, произведенную в новых регионах - РИА Новости, 05.03.2024
Путин высказался о спросе на агропродукцию, произведенную в новых регионах
Президент России Владимир Путин уверен в высоком спросе на агропродукцию новых регионов, он отметил, что все будет продано - риски не выше, чем в остальных... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T20:42
2024-03-05T20:42
2024-03-05T20:42
экономика
россия
ставропольский край
владимир путин
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен в высоком спросе на агропродукцию новых регионов, он отметил, что все будет продано - риски не выше, чем в остальных регионах. Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. К президенту обратился Игорь Горбунов, представляющий агрокомпанию "Мелитопольская черешня". "Да сто процентов. Даже к бабке не ходи. Все будет продано. Поэтому риски такие - да, они всегда существуют, эти риски там, не знаю, град прошел, еще что-то. Но эти риски не больше, чем на других территориях", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240305/putin-1931320598.html
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экономика, россия, ставропольский край, владимир путин
Экономика, Россия, Ставропольский край, Владимир Путин
Путин высказался о спросе на агропродукцию, произведенную в новых регионах
Путин заявил, что уверен в высоком спросе на агропродукцию новых регионов