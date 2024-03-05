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Путин рассказал о впечатлениях после посещения комплекса на Ставрополье
Путин рассказал о впечатлениях после посещения комплекса на Ставрополье - РИА Новости, 05.03.2024
Путин рассказал о впечатлениях после посещения комплекса на Ставрополье
Президент РФ Владимир Путин после посещения тепличного комплекса "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" в Ставропольском крае заявил, что от... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:19
2024-03-05T18:19
2024-03-05T18:19
общество
ставропольский край
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владимир путин
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после посещения тепличного комплекса "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" в Ставропольском крае заявил, что от масштабов предприятия захватывает дух, также глава государства отметил чистоту в помещениях. Путин во вторник прилетел в Ставропольский край. "Дух захватывает! На машине едем-едем, говорю, где же заканчивается. Не видно конца и края", - сказал Путин во время общения с работниками агрохолдинга. Путин также отметил чистоту в помещениях. "Это не к моему приезду здесь так убрали? Так чистенько здесь", - сказал Путин. Также в ходе общения глава государства рассказал, как он в молодости работал в студенческом отряде. "К концу дня уже едва ноги волок, а ребята постарше, они покрепче будут. Я знаете, могу… Такая бытовая вещь, но любопытная. Я помню, когда неделю отработали, извините, в баню пошли, я как будто в Эрмитаж пришёл в эту баню. Такое чувство было отдыха абсолютного полного", - рассказал Путин.
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Путин на Ставрополье общается с работниками тепличного комплекса в местной столовой
Путин на Ставрополье общается с работниками тепличного комплекса прямо в местной столовой. Президента спросили про его опыт работы в студотряде в молодости, Путин поделился воспоминаниями: "бери больше, кидай дальше".
2024-03-05T18:19
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общество, ставропольский край, россия, владимир путин
Общество, Ставропольский край, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о впечатлениях после посещения комплекса на Ставрополье
Путин: от масштабов тепличного комплекса на Ставрополье захватывает дух
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после посещения тепличного комплекса "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" в Ставропольском крае заявил, что от масштабов предприятия захватывает дух, также глава государства отметил чистоту в помещениях.
Путин во вторник прилетел в Ставропольский край.
"Дух захватывает! На машине едем-едем, говорю, где же заканчивается. Не видно конца и края", - сказал Путин во время общения с работниками агрохолдинга.
Путин также отметил чистоту в помещениях. "Это не к моему приезду здесь так убрали? Так чистенько здесь", - сказал Путин.
Также в ходе общения глава государства рассказал, как он в молодости работал в студенческом отряде.
"К концу дня уже едва ноги волок, а ребята постарше, они покрепче будут. Я знаете, могу… Такая бытовая вещь, но любопытная. Я помню, когда неделю отработали, извините, в баню пошли, я как будто в Эрмитаж пришёл в эту баню. Такое чувство было отдыха абсолютного полного", - рассказал Путин.