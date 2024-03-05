https://ria.ru/20240305/putin-1931292260.html

Путин рассказал о впечатлениях после посещения комплекса на Ставрополье

Путин рассказал о впечатлениях после посещения комплекса на Ставрополье - РИА Новости, 05.03.2024

Путин рассказал о впечатлениях после посещения комплекса на Ставрополье

Президент РФ Владимир Путин после посещения тепличного комплекса "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" в Ставропольском крае заявил, что от... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:19

2024-03-05T18:19

2024-03-05T18:19

общество

ставропольский край

россия

владимир путин

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после посещения тепличного комплекса "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" в Ставропольском крае заявил, что от масштабов предприятия захватывает дух, также глава государства отметил чистоту в помещениях. Путин во вторник прилетел в Ставропольский край. "Дух захватывает! На машине едем-едем, говорю, где же заканчивается. Не видно конца и края", - сказал Путин во время общения с работниками агрохолдинга. Путин также отметил чистоту в помещениях. "Это не к моему приезду здесь так убрали? Так чистенько здесь", - сказал Путин. Также в ходе общения глава государства рассказал, как он в молодости работал в студенческом отряде. "К концу дня уже едва ноги волок, а ребята постарше, они покрепче будут. Я знаете, могу… Такая бытовая вещь, но любопытная. Я помню, когда неделю отработали, извините, в баню пошли, я как будто в Эрмитаж пришёл в эту баню. Такое чувство было отдыха абсолютного полного", - рассказал Путин.

ставропольский край

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Путин на Ставрополье общается с работниками тепличного комплекса в местной столовой Путин на Ставрополье общается с работниками тепличного комплекса прямо в местной столовой. Президента спросили про его опыт работы в студотряде в молодости, Путин поделился воспоминаниями: "бери больше, кидай дальше". 2024-03-05T18:19 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ставропольский край, россия, владимир путин