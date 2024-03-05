https://ria.ru/20240305/puteshestvie-1931228238.html

РЖД виртуально прокатили пассажиров по Транссибу почти за два часа

РЖД виртуально прокатили пассажиров по Транссибу почти за два часа - РИА Новости, 05.03.2024

РЖД виртуально прокатили пассажиров по Транссибу почти за два часа

РЖД провели виртуальное путешествие по Транссибу, прокатив пассажиров по самому протяженному в мире железнодорожному маршруту - от Москвы до Владивостока -... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:02

2024-03-05T15:02

2024-03-05T15:05

владивосток

москва

ржд

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. РЖД провели виртуальное путешествие по Транссибу, прокатив пассажиров по самому протяженному в мире железнодорожному маршруту - от Москвы до Владивостока - почти за два часа, передает корреспондент РИА Новости. Настоящий поезд идет от Москвы до Владивостока примерно семь суток. В рамках Всемирного фестиваля молодежи РЖД провезли участников мероприятия по этому маршруту на виртуальном экспрессе всего за два часа. Сопровождал пассажиров первый замгендиректора РЖД Сергей Кобзев. "От самой западной точки нашей страны до самой восточной – почти 10 тысяч километров. Если наш поезд пройдет туда-обратно, мы практически пересечем половину планеты – экватор 40 тысяч (километров – ред.) всего", - сказал Кобзев, начиная виртуальный вояж. "Экспресс" делал остановки в российских городах, через которые проходит маршрут настоящего поезда, следующего от Москвы до Владивостока. Участники путешествия услышали интересные факты о железных дорогах и городах, увидели, как развивается железнодорожный транспорт в стране, посмотрели, как готовится к отправке фирменный поезд "Россия". Состав уже много лет отправляется ежедневно со столичного Ярославского вокзала и идет во Владивосток через 90 городов страны. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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владивосток, москва, ржд, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024