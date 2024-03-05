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Россия поможет Гагаузии в реализации продукции аграриев - РИА Новости, 05.03.2024
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23:31 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/produktsiya-1931340024.html
Россия поможет Гагаузии в реализации продукции аграриев
Россия поможет Гагаузии в реализации продукции аграриев - РИА Новости, 05.03.2024
Россия поможет Гагаузии в реализации продукции аграриев
Руководители Гагаузии обсудили во время визита в Россию возможности сбыта продукции гагаузских аграриев на российском рынке, заручившись поддержкой... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T23:31
2024-03-05T23:31
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КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Руководители Гагаузии обсудили во время визита в Россию возможности сбыта продукции гагаузских аграриев на российском рынке, заручившись поддержкой представителей РФ, заявил председатель Народного собрания Гагаузской автономии Молдавии (местного парламента) Дмитрий Константинов. В начале марта в России с рабочим визитом находилась делегация из Гагаузии во главе с руководителем региона Евгенией Гуцул и спикером местного парламента Дмитрием Константиновым. "Именно аграрии практически содержат нашу Гагаузии, так как промышленных предприятий у нас мало. Нашим аграриям нужен рынок сбыта, чтобы они могли спокойно продать свою продукцию. Мы нашли полное понимание в этом. Дано будет задание Роспотребнадзору — с Гагаузией проблем не должно быть. По овощам, фруктам, продукции виноделия", — заявил Константинов в эфире гагаузского телеканала GRT. По его словам, на российский рынок трудно попасть. "К сожалению, в 2006 году наши руководители говорили, что "мы лучше сольем наши вина в Днестр, чем встанем на колени перед Россией", и вот слили. И что после этого? А на тот момент Молдова занимала в России 65% винодельческого рынка. Это в десять раз больше, чем сегодня", - подчеркнул спикер. Россельхознадзор с 4 декабря 2023 года вернулся к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии в Россию. Ограничения касаются и Гагаузии. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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экономика, россия, гагаузия, молдавия, в мире
Экономика, Россия, Гагаузия, Молдавия, В мире
Россия поможет Гагаузии в реализации продукции аграриев

Власти Гагаузии заручились поддержкой РФ в деле сбыта продукции аграриев

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Руководители Гагаузии обсудили во время визита в Россию возможности сбыта продукции гагаузских аграриев на российском рынке, заручившись поддержкой представителей РФ, заявил председатель Народного собрания Гагаузской автономии Молдавии (местного парламента) Дмитрий Константинов.
В начале марта в России с рабочим визитом находилась делегация из Гагаузии во главе с руководителем региона Евгенией Гуцул и спикером местного парламента Дмитрием Константиновым.
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"Именно аграрии практически содержат нашу Гагаузии, так как промышленных предприятий у нас мало. Нашим аграриям нужен рынок сбыта, чтобы они могли спокойно продать свою продукцию. Мы нашли полное понимание в этом. Дано будет задание Роспотребнадзору — с Гагаузией проблем не должно быть. По овощам, фруктам, продукции виноделия", — заявил Константинов в эфире гагаузского телеканала GRT.
По его словам, на российский рынок трудно попасть. "К сожалению, в 2006 году наши руководители говорили, что "мы лучше сольем наши вина в Днестр, чем встанем на колени перед Россией", и вот слили. И что после этого? А на тот момент Молдова занимала в России 65% винодельческого рынка. Это в десять раз больше, чем сегодня", - подчеркнул спикер.
Россельхознадзор с 4 декабря 2023 года вернулся к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии в Россию. Ограничения касаются и Гагаузии.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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