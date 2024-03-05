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Российские компании представили продукцию на маркетплейсе Турции Trendyol - РИА Новости, 05.03.2024
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12:27 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/produktsiya-1931176717.html
Российские компании представили продукцию на маркетплейсе Турции Trendyol
Российские компании представили продукцию на маркетплейсе Турции Trendyol - РИА Новости, 05.03.2024
Российские компании представили продукцию на маркетплейсе Турции Trendyol
Количество российских компаний, представляющих свою продукцию на турецкой платформе Trendyol, выросло с одной до десяти через демонстрационно-дегустационный... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:27
2024-03-05T12:27
экономика
турция
стамбул
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Количество российских компаний, представляющих свою продукцию на турецкой платформе Trendyol, выросло с одной до десяти через демонстрационно-дегустационный павильон АПК, открытый в 2023 году, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)"Это позволило разместить на платформе, привлекающей более 160 миллионов посещений в месяц, 38 новых товарных позиций, включая детское питание, крупы, снеки, соусы и напитки", - говорится в сообщении.Кроме того, продукция пяти отечественных производителей (ООО "САЛЮТ АЛКО", ООО "СОРДИС", АО "Татспиртпром", ООО "Весна", ООО "Частная пивоварня Афанасий") теперь доступна и в таких крупных турецких торговых сетях, как METRO, Carrefour и Shell.С началом продаж на популярной турецкой платформе Trendyol, российские товары быстро завоевали внимание и признание покупателей. Например, продукция компании "Европродукт", в частности, соусы, демонстрирует впечатляющие результаты с первых же дней, вызвав необходимость в срочном увеличении запасов из-за рекордного спроса. Особенно теплый прием получило детское питание от НПО "БИТ", которое получило одобрение турецких родителей и вызвало стабильный высокий спрос среди местных потребителей. Ознакомиться с отзывами покупателей о продукции НПО "БИТ" можно на канале YouTube Good Food Russia в Турции.Российские компании могут подавать заявки на размещение своей продукции АПК в павильонах в электронном виде на платформе "Мой экспорт". Сейчас постоянно действующие демонстрационно-дегустационные павильоны продукции АПК представлены в шести странах: КНР (Шанхай), ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой), Египет (Каир), Турция (Стамбул), Саудовская Аравия (Эр-Рияд). Вся продукция, представленная в павильонах, размещается в мультиязычном каталоге продукции.В рамках программы продвижения павильонов АПК РЭЦ проводит маркетинговые акции в онлайн и офлайн-форматах. Они направлены на популяризацию российской продукции, повышение спроса на нее и увеличение продаж на целевом рынке."Основными онлайн-каналами продвижения в Турции стали социальные сети и авторские блоги, которые напрямую влияют на формирование позитивного восприятия российской продукции у широкого круга местных потребителей. За счет проведенных рекламных кампаний общий охват за 2023 год составил более 8,5 млн просмотров. Помимо онлайн-продвижения, программа предусматривает размещение образцов продукции резидентов в постоянно действующем дегустационно-демонстрационном павильоне в Стамбуле, дегустационные мероприятия в ритейле и презентации для дистрибьютеров, а также финансирование листинга на маркетплейсах и в торговых сетях", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
https://ria.ru/20240301/rets-1930555331.html
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экономика, турция, стамбул, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Турция, Стамбул, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Российские компании представили продукцию на маркетплейсе Турции Trendyol

© iStock.com / Inside Creative HouseДевушка делает онлайн-покупки
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© iStock.com / Inside Creative House
Девушка делает онлайн-покупки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Количество российских компаний, представляющих свою продукцию на турецкой платформе Trendyol, выросло с одной до десяти через демонстрационно-дегустационный павильон АПК, открытый в 2023 году, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)
"Это позволило разместить на платформе, привлекающей более 160 миллионов посещений в месяц, 38 новых товарных позиций, включая детское питание, крупы, снеки, соусы и напитки", - говорится в сообщении.
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Кроме того, продукция пяти отечественных производителей (ООО "САЛЮТ АЛКО", ООО "СОРДИС", АО "Татспиртпром", ООО "Весна", ООО "Частная пивоварня Афанасий") теперь доступна и в таких крупных турецких торговых сетях, как METRO, Carrefour и Shell.
С началом продаж на популярной турецкой платформе Trendyol, российские товары быстро завоевали внимание и признание покупателей. Например, продукция компании "Европродукт", в частности, соусы, демонстрирует впечатляющие результаты с первых же дней, вызвав необходимость в срочном увеличении запасов из-за рекордного спроса. Особенно теплый прием получило детское питание от НПО "БИТ", которое получило одобрение турецких родителей и вызвало стабильный высокий спрос среди местных потребителей. Ознакомиться с отзывами покупателей о продукции НПО "БИТ" можно на канале YouTube Good Food Russia в Турции.
Российские компании могут подавать заявки на размещение своей продукции АПК в павильонах в электронном виде на платформе "Мой экспорт". Сейчас постоянно действующие демонстрационно-дегустационные павильоны продукции АПК представлены в шести странах: КНР (Шанхай), ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой), Египет (Каир), Турция (Стамбул), Саудовская Аравия (Эр-Рияд). Вся продукция, представленная в павильонах, размещается в мультиязычном каталоге продукции.
В рамках программы продвижения павильонов АПК РЭЦ проводит маркетинговые акции в онлайн и офлайн-форматах. Они направлены на популяризацию российской продукции, повышение спроса на нее и увеличение продаж на целевом рынке.
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"Основными онлайн-каналами продвижения в Турции стали социальные сети и авторские блоги, которые напрямую влияют на формирование позитивного восприятия российской продукции у широкого круга местных потребителей. За счет проведенных рекламных кампаний общий охват за 2023 год составил более 8,5 млн просмотров. Помимо онлайн-продвижения, программа предусматривает размещение образцов продукции резидентов в постоянно действующем дегустационно-демонстрационном павильоне в Стамбуле, дегустационные мероприятия в ритейле и презентации для дистрибьютеров, а также финансирование листинга на маркетплейсах и в торговых сетях", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
 
ЭкономикаТурцияСтамбулРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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