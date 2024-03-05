Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин обратился в ГП из-за решения суда по делу о смерти участника СВО - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/prigovor-1931162914.html
Бастрыкин обратился в ГП из-за решения суда по делу о смерти участника СВО
Бастрыкин обратился в ГП из-за решения суда по делу о смерти участника СВО - РИА Новости, 05.03.2024
Бастрыкин обратился в ГП из-за решения суда по делу о смерти участника СВО
Глава СК России Александр Бастрыкин изучил доклад по делу о причинении смерти по неосторожности участнику СВО в Челябинской области и обратился к генпрокурору... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:17
2024-03-05T11:17
происшествия
россия
челябинская область
александр бастрыкин
игорь краснов
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:284:2794:1856_1920x0_80_0_0_70feb3faa5a1844f21a36c5349cbe046.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин изучил доклад по делу о причинении смерти по неосторожности участнику СВО в Челябинской области и обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову, чтобы проверить законность принятого судебного решения, сообщает СК РФ в Telegram-канале. По данным СК, мужчина, действия которого повлекли смерть участника СВО, признан виновным по менее тяжкой статье, и ему назначено наказание, не связанное с лишением свободы. При этом ранее он обвинялся в более тяжком преступлении. "Председатель СК России обратился к генеральному прокурору РФ с доводами о необходимости проверки законности, обоснованности принятого судебного решения в рамках обжалования приговора в вышестоящую судебную инстанцию", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Бастрыкин изучил представленный доклад и в связи с тем, что "мужчина не понес заслуженного наказания", обратился к генпрокурору России. Ранее на своей странице во "ВКонтакте" жительница Челябинской области Марина Никитина утверждала, что умер ее муж Максим Никитин, который ранее был сотрудником МВД и участвовал в СВО. Она отмечала, что муж в посёлке Каолиновый стал свидетелем конфликта своей бывшей одноклассницы и 19-летнего местного жителя, занимающегося смешанными единоборствами: мужчина схватил девушку за волосы. По ее словам, Никитин решил помочь девушке, в итоге в ходе потасовки боец нанес "целенаправленный удар в горло" Никитину, тот упал, ударился затылком о тротуарную плитку и потерял сознание. Его увезли в больницу, где мужчина умер 17 сентября, не приходя в сознание. Позже в СК РФ по региону сообщали, что суд арестовал 19-летнего жителя Челябинской области. По данным Карталинского горсуда, 4 марта судом был оглашен приговор — суд ограничил свободу на срок 1 год 6 месяцев обвиняемому Рустаму Байжуменову, он был отпущен из-под стражи в зале суда. Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн, который также направил по делу 19-летнего жителя Челябинской области обращение в генпрокуратуру РФ, сообщил, что сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", но после общественного резонанса статью изменили на "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Однако в итоге статью заменили на первоначальную.
https://ria.ru/20231128/kriminal-1912174641.html
https://ria.ru/20240219/izbienie-1928192926.html
https://ria.ru/20240116/napadenie-1921644230.html
россия
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_b54d46393c2845d5f482a0fe0b8a5b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинская область, александр бастрыкин, игорь краснов, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Челябинская область, Александр Бастрыкин, Игорь Краснов, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
Бастрыкин обратился в ГП из-за решения суда по делу о смерти участника СВО

Бастрыкин обратился к Краснову из-за наказания виновного в смерти участника СВО

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин изучил доклад по делу о причинении смерти по неосторожности участнику СВО в Челябинской области и обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову, чтобы проверить законность принятого судебного решения, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
По данным СК, мужчина, действия которого повлекли смерть участника СВО, признан виновным по менее тяжкой статье, и ему назначено наказание, не связанное с лишением свободы. При этом ранее он обвинялся в более тяжком преступлении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
"Кто-то вмешался". Почему отпустили фигуранта громкого убийства на Урале
28 ноября 2023, 08:00
"Председатель СК России обратился к генеральному прокурору РФ с доводами о необходимости проверки законности, обоснованности принятого судебного решения в рамках обжалования приговора в вышестоящую судебную инстанцию", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Бастрыкин изучил представленный доклад и в связи с тем, что "мужчина не понес заслуженного наказания", обратился к генпрокурору России.
Ранее на своей странице во "ВКонтакте" жительница Челябинской области Марина Никитина утверждала, что умер ее муж Максим Никитин, который ранее был сотрудником МВД и участвовал в СВО. Она отмечала, что муж в посёлке Каолиновый стал свидетелем конфликта своей бывшей одноклассницы и 19-летнего местного жителя, занимающегося смешанными единоборствами: мужчина схватил девушку за волосы. По ее словам, Никитин решил помочь девушке, в итоге в ходе потасовки боец нанес "целенаправленный удар в горло" Никитину, тот упал, ударился затылком о тротуарную плитку и потерял сознание. Его увезли в больницу, где мужчина умер 17 сентября, не приходя в сознание. Позже в СК РФ по региону сообщали, что суд арестовал 19-летнего жителя Челябинской области.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Югре группа мужчин избила участника СВО
19 февраля, 11:41
По данным Карталинского горсуда, 4 марта судом был оглашен приговор — суд ограничил свободу на срок 1 год 6 месяцев обвиняемому Рустаму Байжуменову, он был отпущен из-под стражи в зале суда.
Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн, который также направил по делу 19-летнего жителя Челябинской области обращение в генпрокуратуру РФ, сообщил, что сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", но после общественного резонанса статью изменили на "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Однако в итоге статью заменили на первоначальную.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В Подмосковье завели дело на мужчину, напавшего с молотком на участника СВО
16 января, 15:19
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьАлександр БастрыкинИгорь КрасновСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала