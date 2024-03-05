https://ria.ru/20240305/pozhary-1931246782.html

Подготовка к пожароопасному периоду началась в Тверской области

Подготовка к пожароопасному периоду началась в Тверской области - РИА Новости, 05.03.2024

Подготовка к пожароопасному периоду началась в Тверской области

На заседании правительства Тверской области рассмотрели подготовку к прохождению пожароопасного периода на территории Верхневолжья, который ежегодно... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:03

2024-03-05T16:03

2024-03-05T16:03

тверская область

игорь руденя

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931245410_0:138:2000:1263_1920x0_80_0_0_a33cf77dd8da3112930717eb62b464a1.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. На заседании правительства Тверской области рассмотрели подготовку к прохождению пожароопасного периода на территории Верхневолжья, который ежегодно устанавливается в регионе с 10 апреля по 30 сентября, сообщает пресс-служба областного правительства. "За последние три года обеспечено стабильное снижение площади лесных пожаров в Тверской области. Прежде всего, это заслуга специалистов МЧС, лесного комплекса, территориальных органов, а также глав муниципалитетов, которые ответственно занимаются подготовкой своих округов к пожароопасному периоду. Также важна профилактическая работа по предупреждению палов травы и сжигания мусора весной. Статистика свидетельствует, что практически все возгорания на землях лесного фонда происходят из-за человеческого фактора. Это прежде всего нарушения правил безопасности при нахождении в лесах и при ведении хозяйственной деятельности", - отметил глава региона Игорь Руденя, слова которого приводятся в сообщении. Губернатор поставил задачу усилить работу с населением о недопустимости весенних палов травы и розжига костров в лесах. Также для координации работы по предупреждению возгораний в лесах Руденя поручил создать в пожароопасный период областной штаб, в который войдут представители лесничеств, областных, федеральных служб и ведомств, руководители муниципальных образований. Во всех муниципалитетах в срок до 10 апреля планируется проверить готовность специализированной техники, средств пожаротушения, создать необходимый запас материально-технических ресурсов, провести практические занятия, смотры сил и средств. Основная группировка сил и средств в этот период составит порядка 1,7 тысячи человек, около 950 единиц техники и средств пожаротушения. В дополнительную группировку включено еще более 1,3 тысячи человек, свыше 1,6 тысячи единиц оборудования. В том числе, в мероприятиях задействованы сельскохозяйственные, дорожные организации, энергетики, охото- и недропользователи, добавили в пресс-службе. В пожароопасный период будет обеспечена работа системы мониторинга обстановки в лесах. Запланированы опашка, прочистка и создание минерализованных полос, очистка противопожарных водоемов, ремонт лесных дорог и подъездов к населенным пунктам, детским лагерям и садоводческим товариществам. В рамках профилактической работы будет продолжена установка противопожарных аншлагов, рассказывающих о безопасном поведении в лесу. Отдельное внимание будет уделено вопросам, связанным с безопасностью в детских загородных лагерях отдыха. На особом контроле также ситуация в муниципалитетах, где существует повышенный риск природных пожаров, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20240220/zadachi-1928526627.html

https://ria.ru/20240227/zadachi-1929830807.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область