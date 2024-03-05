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В Приморье локализовали природный пожар - РИА Новости, 05.03.2024
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16:19 05.03.2024 (обновлено: 17:01 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/pozhar-1931256092.html
В Приморье локализовали природный пожар
В Приморье локализовали природный пожар - РИА Новости, 05.03.2024
В Приморье локализовали природный пожар
Пожарным удалось остановить распространение природного пожара у двух населённых пунктов в Приморье, возле поселка Новонежино пожар потушен, в районе села... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:19
2024-03-05T17:01
происшествия
россия
шкотовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мар - РИА Новости. Пожарным удалось остановить распространение природного пожара у двух населённых пунктов в Приморье, возле поселка Новонежино пожар потушен, в районе села Ромашка пал сухой травы локализован на площади около 1 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГО и ЧС. В минувшие выходные крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморья. На утро понедельника группировку спасателей в районе увеличили до 300 человек, тогда площадь пожаров в районе составляла 4,9 тысячи гектаров. На ранее утро вторника она выросла до 7,4 тысячи гектаров, днем удалось потушить пал на 4 тысячах гектаров. "Пожарным удалось остановить распространение огня природного пожара возле двух населённых пунктов в Приморье. Пожар возле поселка Новонежино в Шкотовском районе потушен полностью на площади один гектар, в районе села Ромашка в Хасанском округе пал сухой травы локализован на площади около 1 тысячи гектаров, тушение продолжается", - сообщил собеседник агентства. По информации регионального главка МЧС, при тушении пожара в районе Ромашки задействована группировка сил в составе 200 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 3 единицы техники. Как ранее сообщал региональный главк МЧС РФ, действующий очаг в районе поселка Хасан на площади 3 тысячи гектаров ликвидирован. Тушение продолжается.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
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происшествия, россия, шкотовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Шкотовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье локализовали природный пожар

В Приморье локализовали природный пожар на площади около тысячи гектаров

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мар - РИА Новости. Пожарным удалось остановить распространение природного пожара у двух населённых пунктов в Приморье, возле поселка Новонежино пожар потушен, в районе села Ромашка пал сухой травы локализован на площади около 1 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГО и ЧС.
В минувшие выходные крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморья. На утро понедельника группировку спасателей в районе увеличили до 300 человек, тогда площадь пожаров в районе составляла 4,9 тысячи гектаров. На ранее утро вторника она выросла до 7,4 тысячи гектаров, днем удалось потушить пал на 4 тысячах гектаров.
"Пожарным удалось остановить распространение огня природного пожара возле двух населённых пунктов в Приморье. Пожар возле поселка Новонежино в Шкотовском районе потушен полностью на площади один гектар, в районе села Ромашка в Хасанском округе пал сухой травы локализован на площади около 1 тысячи гектаров, тушение продолжается", - сообщил собеседник агентства.
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По информации регионального главка МЧС, при тушении пожара в районе Ромашки задействована группировка сил в составе 200 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 3 единицы техники.
Как ранее сообщал региональный главк МЧС РФ, действующий очаг в районе поселка Хасан на площади 3 тысячи гектаров ликвидирован. Тушение продолжается.
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