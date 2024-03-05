https://ria.ru/20240305/pozhar-1931256092.html

В Приморье локализовали природный пожар

В Приморье локализовали природный пожар - РИА Новости, 05.03.2024

В Приморье локализовали природный пожар

Пожарным удалось остановить распространение природного пожара у двух населённых пунктов в Приморье, возле поселка Новонежино пожар потушен, в районе села... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:19

2024-03-05T16:19

2024-03-05T17:01

происшествия

россия

шкотовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мар - РИА Новости. Пожарным удалось остановить распространение природного пожара у двух населённых пунктов в Приморье, возле поселка Новонежино пожар потушен, в районе села Ромашка пал сухой травы локализован на площади около 1 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГО и ЧС. В минувшие выходные крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморья. На утро понедельника группировку спасателей в районе увеличили до 300 человек, тогда площадь пожаров в районе составляла 4,9 тысячи гектаров. На ранее утро вторника она выросла до 7,4 тысячи гектаров, днем удалось потушить пал на 4 тысячах гектаров. "Пожарным удалось остановить распространение огня природного пожара возле двух населённых пунктов в Приморье. Пожар возле поселка Новонежино в Шкотовском районе потушен полностью на площади один гектар, в районе села Ромашка в Хасанском округе пал сухой травы локализован на площади около 1 тысячи гектаров, тушение продолжается", - сообщил собеседник агентства. По информации регионального главка МЧС, при тушении пожара в районе Ромашки задействована группировка сил в составе 200 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 3 единицы техники. Как ранее сообщал региональный главк МЧС РФ, действующий очаг в районе поселка Хасан на площади 3 тысячи гектаров ликвидирован. Тушение продолжается.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

россия

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происшествия, россия, шкотовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)