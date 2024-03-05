https://ria.ru/20240305/pozhar-1931156820.html

МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области

МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области - РИА Новости, 05.03.2024

МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области

На месте происшествия в Губкинском городском округе, предварительно, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сообщили в Telegram-канале ГУ... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T10:59

2024-03-05T10:59

2024-03-05T11:04

специальная военная операция на украине

происшествия

губкинский городской округ

белгородская область

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 5 мар — РИА Новости. На месте происшествия в Губкинском городском округе, предварительно, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. Ранее губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале информировал о ЧП в Губкинском городском округе. По его словам, после взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. "Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Губкинском городском округе. По предварительным данным, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств достаточно. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении регионального главка.

https://ria.ru/20240305/opasnost-1931149808.html

губкинский городской округ

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, губкинский городской округ, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)