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МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области - РИА Новости, 05.03.2024
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10:59 05.03.2024 (обновлено: 11:04 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/pozhar-1931156820.html
МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области
МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области - РИА Новости, 05.03.2024
МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области
На месте происшествия в Губкинском городском округе, предварительно, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сообщили в Telegram-канале ГУ... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:59
2024-03-05T11:04
специальная военная операция на украине
происшествия
губкинский городской округ
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 5 мар — РИА Новости. На месте происшествия в Губкинском городском округе, предварительно, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. Ранее губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале информировал о ЧП в Губкинском городском округе. По его словам, после взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. "Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Губкинском городском округе. По предварительным данным, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств достаточно. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении регионального главка.
https://ria.ru/20240305/opasnost-1931149808.html
губкинский городской округ
белгородская область
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происшествия, губкинский городской округ, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Губкинский городской округ, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области

МЧС: один резервуар повредило во время ЧП в Губкинском городском округе

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 мар — РИА Новости. На месте происшествия в Губкинском городском округе, предварительно, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале информировал о ЧП в Губкинском городском округе. По его словам, после взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет.
"Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Губкинском городском округе. По предварительным данным, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств достаточно. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении регионального главка.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГубкинский городской округБелгородская областьВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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