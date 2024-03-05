https://ria.ru/20240305/pozhar-1931156820.html
МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области
МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области - РИА Новости, 05.03.2024
МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области
На месте происшествия в Губкинском городском округе, предварительно, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сообщили в Telegram-канале ГУ... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:59
2024-03-05T10:59
2024-03-05T11:04
специальная военная операция на украине
происшествия
губкинский городской округ
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 5 мар — РИА Новости. На месте происшествия в Губкинском городском округе, предварительно, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. Ранее губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале информировал о ЧП в Губкинском городском округе. По его словам, после взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. "Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Губкинском городском округе. По предварительным данным, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств достаточно. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении регионального главка.
https://ria.ru/20240305/opasnost-1931149808.html
губкинский городской округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, губкинский городской округ, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Губкинский городской округ, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области
МЧС: один резервуар повредило во время ЧП в Губкинском городском округе