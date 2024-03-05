https://ria.ru/20240305/pozhar-1931154141.html
В Белгородской области горят резервуары с нефтью после падения дрона ВСУ
В Белгородской области горят резервуары с нефтью после падения дрона ВСУ - РИА Новости, 05.03.2024
В Белгородской области горят резервуары с нефтью после падения дрона ВСУ
Три резервуара с нефтепродуктами загорелись, по предварительной информации, на нефтебазе в Губкинском районе Белгородской области после падения украинского... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:46
2024-03-05T10:46
2024-03-05T10:48
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
губкинский городской округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Три резервуара с нефтепродуктами загорелись, по предварительной информации, на нефтебазе в Губкинском районе Белгородской области после падения украинского беспилотника, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар возник после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе. Люди не пострадали, оперативные и аварийные службы работают на месте. Региональный МЧС сообщал о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском районе. "После падения беспилотника в Губкинском районе, по предварительной информации, горят три резервуара на нефтебазе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что площадь пожара уточняется.
https://ria.ru/20240305/bespilotnik-1931151601.html
белгородская область
губкинский городской округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, губкинский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Губкинский городской округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области горят резервуары с нефтью после падения дрона ВСУ
Три резервуара горят на нефтебазе под Белгородом после падения украинского БПЛА