https://ria.ru/20240305/pozhar-1931154141.html

В Белгородской области горят резервуары с нефтью после падения дрона ВСУ

В Белгородской области горят резервуары с нефтью после падения дрона ВСУ - РИА Новости, 05.03.2024

В Белгородской области горят резервуары с нефтью после падения дрона ВСУ

Три резервуара с нефтепродуктами загорелись, по предварительной информации, на нефтебазе в Губкинском районе Белгородской области после падения украинского... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T10:46

2024-03-05T10:46

2024-03-05T10:48

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

губкинский городской округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Три резервуара с нефтепродуктами загорелись, по предварительной информации, на нефтебазе в Губкинском районе Белгородской области после падения украинского беспилотника, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар возник после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе. Люди не пострадали, оперативные и аварийные службы работают на месте. Региональный МЧС сообщал о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском районе. "После падения беспилотника в Губкинском районе, по предварительной информации, горят три резервуара на нефтебазе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что площадь пожара уточняется.

https://ria.ru/20240305/bespilotnik-1931151601.html

белгородская область

губкинский городской округ

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, губкинский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)