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В Белгородской области горят резервуары с нефтью после падения дрона ВСУ - РИА Новости, 05.03.2024
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10:46 05.03.2024 (обновлено: 10:48 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/pozhar-1931154141.html
В Белгородской области горят резервуары с нефтью после падения дрона ВСУ
В Белгородской области горят резервуары с нефтью после падения дрона ВСУ - РИА Новости, 05.03.2024
В Белгородской области горят резервуары с нефтью после падения дрона ВСУ
Три резервуара с нефтепродуктами загорелись, по предварительной информации, на нефтебазе в Губкинском районе Белгородской области после падения украинского... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:46
2024-03-05T10:48
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
губкинский городской округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Три резервуара с нефтепродуктами загорелись, по предварительной информации, на нефтебазе в Губкинском районе Белгородской области после падения украинского беспилотника, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар возник после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе. Люди не пострадали, оперативные и аварийные службы работают на месте. Региональный МЧС сообщал о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском районе. "После падения беспилотника в Губкинском районе, по предварительной информации, горят три резервуара на нефтебазе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что площадь пожара уточняется.
https://ria.ru/20240305/bespilotnik-1931151601.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, губкинский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Губкинский городской округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области горят резервуары с нефтью после падения дрона ВСУ

Три резервуара горят на нефтебазе под Белгородом после падения украинского БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Три резервуара с нефтепродуктами загорелись, по предварительной информации, на нефтебазе в Губкинском районе Белгородской области после падения украинского беспилотника, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар возник после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе. Люди не пострадали, оперативные и аварийные службы работают на месте. Региональный МЧС сообщал о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском районе.
"После падения беспилотника в Губкинском районе, по предварительной информации, горят три резервуара на нефтебазе", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что площадь пожара уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГубкинский городской округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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