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В Белгородской области прогремел взрыв на инфраструктурном объекте - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 05.03.2024 (обновлено: 11:27 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/pozhar-1931146981.html
В Белгородской области прогремел взрыв на инфраструктурном объекте
В Белгородской области прогремел взрыв на инфраструктурном объекте - РИА Новости, 05.03.2024
В Белгородской области прогремел взрыв на инфраструктурном объекте
В Белгородской области прогремел взрыв, загорелся инфраструктурный объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:00
2024-03-05T11:27
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
губкинский городской округ
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БЕЛГОРОД, 5 мар — РИА Новости. В Белгородской области прогремел взрыв, загорелся инфраструктурный объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте", — написал он.По словам губернатора, пострадавших нет. На месте работают оперативные и аварийные службы.Как уточнили в МЧС, в Губкинском городском округе получил повреждения один резервуар. Угрозы распространения огня нет, подчеркнули в ведомстве.Примерно через полчаса в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.Как заявило Минобороны, минувшей ночью силы ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью три украинских беспилотника. ВСУ регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Белгородской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240305/stsenariy-1931124715.html
https://ria.ru/20240304/obstrel-1930966035.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, губкинский городской округ
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Губкинский городской округ
В Белгородской области прогремел взрыв на инфраструктурном объекте

Гладков заявил о взрыве и пожаре на инфраструктурном объекте в Губкинском округе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 мар — РИА Новости. В Белгородской области прогремел взрыв, загорелся инфраструктурный объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте", — написал он.
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По словам губернатора, пострадавших нет. На месте работают оперативные и аварийные службы.
Как уточнили в МЧС, в Губкинском городском округе получил повреждения один резервуар. Угрозы распространения огня нет, подчеркнули в ведомстве.
Примерно через полчаса в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.
Как заявило Минобороны, минувшей ночью силы ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью три украинских беспилотника.
ВСУ регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Белгородской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГубкинский городской округ
 
 
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