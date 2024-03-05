https://ria.ru/20240305/pozhar-1931146981.html

В Белгородской области прогремел взрыв на инфраструктурном объекте

В Белгородской области прогремел взрыв на инфраструктурном объекте - РИА Новости, 05.03.2024

В Белгородской области прогремел взрыв на инфраструктурном объекте

В Белгородской области прогремел взрыв, загорелся инфраструктурный объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T10:00

2024-03-05T10:00

2024-03-05T11:27

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

губкинский городской округ

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БЕЛГОРОД, 5 мар — РИА Новости. В Белгородской области прогремел взрыв, загорелся инфраструктурный объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте", — написал он.По словам губернатора, пострадавших нет. На месте работают оперативные и аварийные службы.Как уточнили в МЧС, в Губкинском городском округе получил повреждения один резервуар. Угрозы распространения огня нет, подчеркнули в ведомстве.Примерно через полчаса в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.Как заявило Минобороны, минувшей ночью силы ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью три украинских беспилотника. ВСУ регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Белгородской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240305/stsenariy-1931124715.html

https://ria.ru/20240304/obstrel-1930966035.html

белгородская область

губкинский городской округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, губкинский городской округ