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Партию гуманитарного груза из Архангельской области доставили бойцам СВО
Партию гуманитарного груза из Архангельской области доставили бойцам СВО - РИА Новости, 05.03.2024
Партию гуманитарного груза из Архангельской области доставили бойцам СВО
Ивановские десантники, военные медики, добровольческие штурмовые подразделения и другие воинские части получили направленный из Архангельской области в Луганск... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:23
2024-03-05T16:23
2024-03-05T16:23
надежные люди
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архангельск
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 5 мар – РИА Новости. Ивановские десантники, военные медики, добровольческие штурмовые подразделения и другие воинские части получили направленный из Архангельской области в Луганск гуманитарный груз, в составе которого автомобили, инструменты, техника и даже операционный стол, сообщил архангельский штаб "Вместе мы сильнее". Сообщается, что груз передан ивановским десантникам, военным медикам, добровольческим штурмовым подразделениям и 200-й гвардейской мотострелковой бригаде. Это далеко не полный перечень воинских частей, которым была передана гуманитарная помощь, собранная жителями Архангельской области. Помимо автомобилей переданы инструменты, пиломатериалы для оборудования окопов, техника для спутниковой связи и адресные посылки. "Получили эту прекрасную "буханочку". Они используются повсеместно на передовой для подвоза всего – боекомплекта, продовольствия. Мы счастливы, ребята счастливы – долгожданная посылочка!" – поделился боец с позывным "Вевел" из отдельной добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Север-Z", слова которого приводятся в сообщении. Для медицинской роты одного из мотострелковых полков был доставлен особый груз – операционный стол. После разгрузки ценный подарок отправился в передовой госпиталь. "Выражаем благодарность за гуманитарную помощь в виде операционного стола. Я думаю, этот стол спасёт немало жизней наших бойцов, которые находятся на передовой", – отметил врач с позывным "Карат" из отдельной медицинской роты 1307-го мотострелкового полка. Отмечается, что гуманитарный груз, доставленный из Архангельска, сразу отправился на передовую.
https://ria.ru/20240305/pomosch-1931256334.html
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луганск, архангельск, архангельская область
Надежные люди, Луганск, Архангельск, Архангельская область
АРХАНГЕЛЬСК, 5 мар – РИА Новости. Ивановские десантники, военные медики, добровольческие штурмовые подразделения и другие воинские части получили направленный из Архангельской области в Луганск гуманитарный груз, в составе которого автомобили, инструменты, техника и даже операционный стол, сообщил архангельский штаб "Вместе мы сильнее".
Сообщается, что груз передан ивановским десантникам, военным медикам, добровольческим штурмовым подразделениям и 200-й гвардейской мотострелковой бригаде. Это далеко не полный перечень воинских частей, которым была передана гуманитарная помощь, собранная жителями Архангельской области. Помимо автомобилей переданы инструменты, пиломатериалы для оборудования окопов, техника для спутниковой связи и адресные посылки.
"Получили эту прекрасную "буханочку". Они используются повсеместно на передовой для подвоза всего – боекомплекта, продовольствия. Мы счастливы, ребята счастливы – долгожданная посылочка!" – поделился боец с позывным "Вевел" из отдельной добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Север-Z", слова которого приводятся в сообщении.
Для медицинской роты одного из мотострелковых полков был доставлен особый груз – операционный стол. После разгрузки ценный подарок отправился в передовой госпиталь.
"Выражаем благодарность за гуманитарную помощь в виде операционного стола. Я думаю, этот стол спасёт немало жизней наших бойцов, которые находятся на передовой", – отметил врач с позывным "Карат" из отдельной медицинской роты 1307-го мотострелкового полка.
Отмечается, что гуманитарный груз, доставленный из Архангельска, сразу отправился на передовую.
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