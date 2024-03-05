https://ria.ru/20240305/polsha-1931178809.html
Конституционный суд Польши рассмотрит закон о помощи гражданам Украины
Конституционный суд Польши рассмотрит закон о помощи гражданам Украины - РИА Новости, 05.03.2024
Конституционный суд Польши рассмотрит закон о помощи гражданам Украины
Президент Польши Анджей Дуда направил на рассмотрение в Конституционный суд закон о помощи гражданам Украины, сообщает канцелярия польского лидера. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:09
2024-03-05T12:09
2024-03-05T12:28
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анджей дуда
право и справедливость
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ВАРШАВА, 5 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда направил на рассмотрение в Конституционный суд закон о помощи гражданам Украины, сообщает канцелярия польского лидера. Ранее парламент Польши принял закон, который предусматривает продление срока помощи украинским беженцам в республике до конца июня текущего года. Согласно тексту закона, по 30 июня текущего года продлевается срок законного пребывания военных беженцев в Польше. На практике это означает, что до тех пор они сохранят право на бесплатное лечение, трудоустройство в упрощенном порядке и детские пособия. "Президент Анджей Дуда направил в Конституционный суд в порядке последующего контроля ходатайство о рассмотрении конституционной поправки к закону от 9 февраля о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства", - говорится в сообщении. В оценке президента, имеются "обоснованные сомнения" относительно того, был ли закон принят сеймом "в порядке, соответствующем принятию законов". Поясняется, что сомнения Дуды связаны с тем, что состав сейма во время голосования являлся неполным, так как в нем не участвовали осужденные экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик. Каминьский и Вонсик были задержаны полицией на территории президентского дворца в связи с вступлением в силу решения суда, приговорившего их к двум годам заключения. Восемь лет назад чиновники получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, но пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок - нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились однопартийцы Каминьского и Вонсика. Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Эти политики были доставлены в тюрьму для отбывания наказания. Там оба объявили голодовку, после чего суд принял решение, разрешающее кормить Каминьского насильно в случае угрозы его жизни. Дуда снова помиловал Каминьского и Вонсика, и они вышли на свободу.
https://ria.ru/20231213/evropa-1915267255.html
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в мире, польша, украина, мариуш каминьский, анджей дуда, право и справедливость
В мире, Польша, Украина, Мариуш Каминьский, Анджей Дуда, Право и справедливость
Конституционный суд Польши рассмотрит закон о помощи гражданам Украины
Президент Польши направил на рассмотрение КС закон о помощи гражданам Украины
ВАРШАВА, 5 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда направил на рассмотрение в Конституционный суд закон о помощи гражданам Украины, сообщает канцелярия польского лидера.
Ранее парламент Польши принял закон, который предусматривает продление срока помощи украинским беженцам в республике до конца июня текущего года. Согласно тексту закона, по 30 июня текущего года продлевается срок законного пребывания военных беженцев в Польше. На практике это означает, что до тех пор они сохранят право на бесплатное лечение, трудоустройство в упрощенном порядке и детские пособия.
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"Президент Анджей Дуда направил в Конституционный суд в порядке последующего контроля ходатайство о рассмотрении конституционной поправки к закону от 9 февраля о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства", - говорится в сообщении.
В оценке президента, имеются "обоснованные сомнения" относительно того, был ли закон принят сеймом "в порядке, соответствующем принятию законов".
Поясняется, что сомнения Дуды связаны с тем, что состав сейма во время голосования являлся неполным, так как в нем не участвовали осужденные экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик.
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Каминьский и Вонсик были задержаны полицией на территории президентского дворца в связи с вступлением в силу решения суда, приговорившего их к двум годам заключения. Восемь лет назад чиновники получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, но пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок - нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились однопартийцы Каминьского и Вонсика.
Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Эти политики были доставлены в тюрьму для отбывания наказания. Там оба объявили голодовку, после чего суд принял решение, разрешающее кормить Каминьского насильно в случае угрозы его жизни. Дуда снова помиловал Каминьского и Вонсика, и они вышли на свободу.
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