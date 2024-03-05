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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 05.03.2024
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08:35 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/pogoda-1931137453.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 05.03.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, местами небольшой кратковременный снег в середине дня и около 0 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T08:35
2024-03-05T08:35
общество
москва
михаил леус
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой кратковременный снег в середине дня и около 0 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик уточнил, что во вторник погода в столичном регионе будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта с севера. "В Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, в середине дня местами пройдет небольшой кратковременный снег. Днем в столице около нуля, на территории Подмосковья - от минус 3 до плюс 2 градусов", - сказал Леус. Специалист уточнил, что ветер в Москве будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, показания барометров останутся выше нормы, к вечеру они покажут 756 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, михаил леус, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Леус: в Москве во вторник ожидается кратковременный снег и около 0 градусов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой кратковременный снег в середине дня и около 0 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик уточнил, что во вторник погода в столичном регионе будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта с севера.
"В Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, в середине дня местами пройдет небольшой кратковременный снег. Днем в столице около нуля, на территории Подмосковья - от минус 3 до плюс 2 градусов", - сказал Леус.
Специалист уточнил, что ветер в Москве будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, показания барометров останутся выше нормы, к вечеру они покажут 756 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
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