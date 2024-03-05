https://ria.ru/20240305/pogoda-1931137453.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 05.03.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная с прояснениями погода, местами небольшой кратковременный снег в середине дня и около 0 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T08:35

2024-03-05T08:35

2024-03-05T08:35

общество

москва

михаил леус

московская область (подмосковье)

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921127793_0:287:3006:1978_1920x0_80_0_0_601c24418cabcfd8705c8278357b2327.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой кратковременный снег в середине дня и около 0 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик уточнил, что во вторник погода в столичном регионе будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта с севера. "В Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, в середине дня местами пройдет небольшой кратковременный снег. Днем в столице около нуля, на территории Подмосковья - от минус 3 до плюс 2 градусов", - сказал Леус. Специалист уточнил, что ветер в Москве будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, показания барометров останутся выше нормы, к вечеру они покажут 756 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240305/pogoda-1931125300.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, михаил леус, московская область (подмосковье), погода