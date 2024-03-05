https://ria.ru/20240305/pogoda-1931137453.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 05.03.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, местами небольшой кратковременный снег в середине дня и около 0 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T08:35
2024-03-05T08:35
2024-03-05T08:35
общество
москва
михаил леус
московская область (подмосковье)
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921127793_0:287:3006:1978_1920x0_80_0_0_601c24418cabcfd8705c8278357b2327.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой кратковременный снег в середине дня и около 0 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик уточнил, что во вторник погода в столичном регионе будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта с севера. "В Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, в середине дня местами пройдет небольшой кратковременный снег. Днем в столице около нуля, на территории Подмосковья - от минус 3 до плюс 2 градусов", - сказал Леус. Специалист уточнил, что ветер в Москве будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, показания барометров останутся выше нормы, к вечеру они покажут 756 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240305/pogoda-1931125300.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921127793_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0b6236ac6d955b3fa3f07431cf62fd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Леус: в Москве во вторник ожидается кратковременный снег и около 0 градусов
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой кратковременный снег в середине дня и около 0 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик уточнил, что во вторник погода в столичном регионе будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта с севера.
"В Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, в середине дня местами пройдет небольшой кратковременный снег. Днем в столице около нуля, на территории Подмосковья - от минус 3 до плюс 2 градусов", - сказал Леус.
Специалист уточнил, что ветер в Москве будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, показания барометров останутся выше нормы, к вечеру они покажут 756 миллиметров ртутного столба.
Москвичам рассказали о погоде 8 марта