https://ria.ru/20240305/pogoda-1931125300.html

Москвичам рассказали о погоде 8 марта

Москвичам рассказали о погоде 8 марта - РИА Новости, 05.03.2024

Москвичам рассказали о погоде 8 марта

Облачная погода, небольшой снег и повышение дневной температуры до +2 градусов ожидается 8 марта в Москве, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T03:48

2024-03-05T03:48

2024-03-05T03:48

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и повышение дневной температуры до +2 градусов ожидается 8 марта в Москве, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Восьмого марта будет совсем немного снега, но погода более облачная, что не будет способствовать охлаждению подстилающей поверхности, поэтому ночные температуры - около -10 градусов, а днем – около 0 градусов, от -3 до +2 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, в субботу и воскресенье ночные температуры повысятся, они будут в диапазоне от -5 до -9 градусов, а дневные – от -4 до +1 градуса.

https://ria.ru/20240304/moroz-1931070998.html

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр