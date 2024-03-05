https://ria.ru/20240305/pogoda-1931125300.html
Москвичам рассказали о погоде 8 марта
Москвичам рассказали о погоде 8 марта - РИА Новости, 05.03.2024
Москвичам рассказали о погоде 8 марта
Облачная погода, небольшой снег и повышение дневной температуры до +2 градусов ожидается 8 марта в Москве, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T03:48
2024-03-05T03:48
2024-03-05T03:48
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роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и повышение дневной температуры до +2 градусов ожидается 8 марта в Москве, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Восьмого марта будет совсем немного снега, но погода более облачная, что не будет способствовать охлаждению подстилающей поверхности, поэтому ночные температуры - около -10 градусов, а днем – около 0 градусов, от -3 до +2 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, в субботу и воскресенье ночные температуры повысятся, они будут в диапазоне от -5 до -9 градусов, а дневные – от -4 до +1 градуса.
https://ria.ru/20240304/moroz-1931070998.html
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам рассказали о погоде 8 марта
Вильфанд: в Москве ожидается облачная погода и до +2 градусов 8 марта
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и повышение дневной температуры до +2 градусов ожидается 8 марта в Москве, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Восьмого марта будет совсем немного снега, но погода более облачная, что не будет способствовать охлаждению подстилающей поверхности, поэтому ночные температуры - около -10 градусов, а днем – около 0 градусов, от -3 до +2 градусов", - сказал Вильфанд.
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По его словам, в субботу и воскресенье ночные температуры повысятся, они будут в диапазоне от -5 до -9 градусов, а дневные – от -4 до +1 градуса.