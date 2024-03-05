https://ria.ru/20240305/poezdka-1931271421.html

Путин посетил тепличный комплекс в Ставропольском крае

Путин посетил тепличный комплекс в Ставропольском крае - РИА Новости, 05.03.2024

Путин посетил тепличный комплекс в Ставропольском крае

Президент России Владимир Путин во время поездки в Ставропольский край посетил тепличный комплекс "Солнечный дар", где ему показали прототип роботизированного... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:12

2024-03-05T17:12

2024-03-05T18:23

экономика

россия

ставропольский край

владимир путин

европа

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время поездки в Ставропольский край посетил тепличный комплекс "Солнечный дар", где ему показали прототип роботизированного комбайна, собирающего томаты. Глава государства пообщался с работниками предприятия и осмотрел производство, а также ознакомился с техникой, посетил цех упаковки и распределительно-сортировочный цех.Пояснения президенту во время посещения давал основатель агропромышленного холдинга, председатель совета директоров Александр Рудаков, а после экскурсии Путин пообщался с сотрудниками предприятия.Ему показали прототип роботизированного комбайна по сбору томатов. Искусственный интеллект этого устройства определяет зрелость плодов — если они уже нужной кондиции, робот собирает урожай. По словам разработчиков, возможности комбайна будут в четыре раза превосходить способности людей, в сутки он будет собирать 4,5 тонны томатов, тогда как человек может собрать лишь 1,2. Ожидается, что такие промышленные комбайны появится через полтора года.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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Путин на Ставрополье общается с работниками тепличного комплекса в местной столовой Путин на Ставрополье общается с работниками тепличного комплекса прямо в местной столовой. Президента спросили про его опыт работы в студотряде в молодости, Путин поделился воспоминаниями: "бери больше, кидай дальше". 2024-03-05T17:12 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, россия, ставропольский край, владимир путин, европа