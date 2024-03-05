https://ria.ru/20240305/poezdka-1931271421.html
Путин посетил тепличный комплекс в Ставропольском крае
Путин посетил тепличный комплекс в Ставропольском крае - РИА Новости, 05.03.2024
Путин посетил тепличный комплекс в Ставропольском крае
Президент России Владимир Путин во время поездки в Ставропольский край посетил тепличный комплекс "Солнечный дар", где ему показали прототип роботизированного... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:12
2024-03-05T17:12
2024-03-05T18:23
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время поездки в Ставропольский край посетил тепличный комплекс "Солнечный дар", где ему показали прототип роботизированного комбайна, собирающего томаты. Глава государства пообщался с работниками предприятия и осмотрел производство, а также ознакомился с техникой, посетил цех упаковки и распределительно-сортировочный цех.Пояснения президенту во время посещения давал основатель агропромышленного холдинга, председатель совета директоров Александр Рудаков, а после экскурсии Путин пообщался с сотрудниками предприятия.Ему показали прототип роботизированного комбайна по сбору томатов. Искусственный интеллект этого устройства определяет зрелость плодов — если они уже нужной кондиции, робот собирает урожай. По словам разработчиков, возможности комбайна будут в четыре раза превосходить способности людей, в сутки он будет собирать 4,5 тонны томатов, тогда как человек может собрать лишь 1,2. Ожидается, что такие промышленные комбайны появится через полтора года.
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Путин на Ставрополье общается с работниками тепличного комплекса в местной столовой
Путин на Ставрополье общается с работниками тепличного комплекса прямо в местной столовой. Президента спросили про его опыт работы в студотряде в молодости, Путин поделился воспоминаниями: "бери больше, кидай дальше".
2024-03-05T17:12
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экономика, россия, ставропольский край, владимир путин, европа
Экономика, Россия, Ставропольский край, Владимир Путин, Европа
Путин посетил тепличный комплекс в Ставропольском крае
Путину на Ставрополье показали прототип робота-комбайна, собирающего томаты
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время поездки в Ставропольский край посетил тепличный комплекс "Солнечный дар", где ему показали прототип роботизированного комбайна, собирающего томаты.
Глава государства пообщался с работниками предприятия и осмотрел производство, а также ознакомился с техникой, посетил цех упаковки и распределительно-сортировочный цех.
Пояснения президенту во время посещения давал основатель агропромышленного холдинга, председатель совета директоров Александр Рудаков, а после экскурсии Путин пообщался с сотрудниками предприятия.
Ему показали прототип роботизированного комбайна по сбору томатов. Искусственный интеллект этого устройства определяет зрелость плодов — если они уже нужной кондиции, робот собирает урожай. По словам разработчиков, возможности комбайна будут в четыре раза превосходить способности людей, в сутки он будет собирать 4,5 тонны томатов, тогда как человек может собрать лишь 1,2. Ожидается, что такие промышленные комбайны появится через полтора года.
ООО "Солнечный дар" — самый масштабный тепличный комплекс в составе агропромышленного холдинга "Эко-культура", также он является одним из крупнейших в России и Европе. В состав предприятия входят 13 высокотехнологичных тепличных комплексов в восьми регионах страны, сеть распределительных центров и собственный центр инновационных разработок.
Приоритетом в работе предприятия является выращивание экологически чистых овощей с широким применением технологий биологической защиты растений.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой