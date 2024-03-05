https://ria.ru/20240305/poezda-1931230694.html

Несколько поездов опаздывают из-за перекрытия движения на Крымском мосту

Несколько поездов опаздывают из-за перекрытия движения на Крымском мосту - РИА Новости, 05.03.2024

Несколько поездов опаздывают из-за перекрытия движения на Крымском мосту

Из-за перекрытия ночью железнодорожного движения по Крымскому мосту 9 поездов продолжают следовать с опозданием, сообщила компания-оператор железнодорожных... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:10

2024-03-05T15:10

2024-03-05T15:10

симферополь

москва

кисловодск

гранд сервис экспресс

общество

ржд

республика крым

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Из-за перекрытия ночью железнодорожного движения по Крымскому мосту 9 поездов продолжают следовать с опозданием, сообщила компания-оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс". "Информация об опоздании поездов "Таврия" на 13.00 мск. Из Крыма: поезд №068 Симферополь – Москва следует с опозданием 8 часов; поезд №426 Симферополь – Кисловодск опаздывает на 8 часов; поезд №174 Евпатория – Москва опаздывает на 5 часов; поезд №092 Севастополь – Москва опаздывает на 6 часов. В Крым: поезд №316 Адлер – Симферополь опаздывает на 6 часов; поезд №425 Кисловодск – Симферополь опаздывает на 5 часов; поезд №092 Москва – Севастополь опаздывает на 7 часов; поезд №173 Москва – Евпатория опаздывает на 6 часов; поезд №028 Москва – Симферополь опаздывает на 2 часа; поезд №142 Пермь – Симферополь опаздывает на 1,5 часа", — говорится в сообщении. Перевозчик отметил, что постарается нагнать отставание от графика в пути. "Гранд Сервис Экспресс" является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года.

https://ria.ru/20240301/most-1930524479.html

симферополь

москва

кисловодск

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

симферополь, москва, кисловодск, гранд сервис экспресс , общество, ржд, республика крым