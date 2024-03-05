Сила в правде: Минобороны представило тематический поезд в Краснодаре

Тематический поезд "Сила в правде" отправился 23 февраля с Киевского вокзала в Москве.
Тематический поезд "Сила в правде" отправился 23 февраля с Киевского вокзала в Москве.
Мероприятия акции пройдут на 75 железнодорожных станциях в 67 регионах — от Москвы до Владивостока.
Мероприятия акции пройдут на 75 железнодорожных станциях в 67 регионах — от Москвы до Владивостока.
Посетители смогут увидеть новейшие образцы российского вооружения, как, например, бронеавтомобиль АМН 233114 "Тигр-М" с БМДУ "Арбалет-ДМ-М".
Посетители смогут увидеть новейшие образцы российского вооружения, как, например, бронеавтомобиль АМН 233114 "Тигр-М" с БМДУ "Арбалет-ДМ-М".
Акция призвана продемонстрировать успехи и достижения армии и флота.
Акция призвана продемонстрировать успехи и достижения армии и флота.
В одном из вагонов поезда представлены образцы стрелкового оружия различных стран.
В одном из вагонов поезда представлены образцы стрелкового оружия различных стран.
По пути следования будут торжественно принимать новых участников в ряды военно-патриотического движения "Юнармия".
По пути следования будут торжественно принимать новых участников в ряды военно-патриотического движения "Юнармия".
Во время работы передвижной выставки проведут мастер-классы и молодежные дискуссии.
Во время работы передвижной выставки проведут мастер-классы и молодежные дискуссии.
В состав агитпоезда входят вагоны с экспозициями различных родов войск и подразделений Министерства обороны.
В состав агитпоезда входят вагоны с экспозициями различных родов войск и подразделений Министерства обороны.
Посетителям покажут образцы трофейной техники. Например, эту БМП Bradley захватили у ВСУ на Авдеевском направлении.
Посетителям покажут образцы трофейной техники. Например, эту БМП Bradley захватили у ВСУ на Авдеевском направлении.
Кроме этого, в программе предусмотрены молодежные акции "Письмо на фронт" и "Рисунок на фронт".
Кроме этого, в программе предусмотрены молодежные акции "Письмо на фронт" и "Рисунок на фронт".
Помимо современных, можно увидеть и образцы вооружений времен Великой Отечественной войны.
Помимо современных, можно увидеть и образцы вооружений времен Великой Отечественной войны.
Завершится акция 8 мая там же, где и началась, — в Москве.
Завершится акция 8 мая там же, где и началась, — в Москве.