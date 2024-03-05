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Сила в правде: Минобороны представило тематический поезд в Краснодаре - РИА Новости, 05.03.2024
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11:55 05.03.2024 (обновлено: 20:52 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/poezd-1931161151.html
Сила в правде: Минобороны представило тематический поезд в Краснодаре
Сила в правде: Минобороны представило тематический поезд в Краснодаре - РИА Новости, 05.03.2024
Сила в правде: Минобороны представило тематический поезд в Краснодаре
С 23 февраля по 8 мая по распоряжению Минобороны в городах России проходит акция "Сила в правде". Показ экспозиции тематического поезда в Краснодаре — в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:55
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С 23 февраля по 8 мая по распоряжению Минобороны в городах России проходит акция "Сила в правде". Показ экспозиции тематического поезда в Краснодаре — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ

Сила в правде: Минобороны представило тематический поезд в Краснодаре

Читать ria.ru в
С 23 февраля по 8 мая по распоряжению Минобороны в городах России проходит акция "Сила в правде". Показ экспозиции тематического поезда в Краснодаре — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Тематический поезд "Сила в правде" отправился 23 февраля с Киевского вокзала в Москве.

Военнослужащий вооруженных сил РФ возле тематического поезда Минобороны РФ Сила в правде в Краснодаре

Тематический поезд "Сила в правде" отправился 23 февраля с Киевского вокзала в Москве.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Мероприятия акции пройдут на 75 железнодорожных станциях в 67 регионах — от Москвы до Владивостока.

Посетители знакомятся с экспозицией тематического поезда Минобороны РФ Сила в правде в Краснодаре

Мероприятия акции пройдут на 75 железнодорожных станциях в 67 регионах — от Москвы до Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Посетители смогут увидеть новейшие образцы российского вооружения, как, например, бронеавтомобиль АМН 233114 "Тигр-М" с БМДУ "Арбалет-ДМ-М".

Бронеавтомобиль АМН 233114 Тигр-М с БМДУ Арбалет-ДМ-М на платформе тематического поезда Минобороны РФ Сила в правде в Краснодаре

Посетители смогут увидеть новейшие образцы российского вооружения, как, например, бронеавтомобиль АМН 233114 "Тигр-М" с БМДУ "Арбалет-ДМ-М".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Акция призвана продемонстрировать успехи и достижения армии и флота.

Участница военно-патриотического движения Юнармия примеряет тактический шлем с прибором ночного видения в одном из вагонов тематического поезда Минобороны РФ Сила в правде в Краснодаре. Мероприятия акции пройдут на 75 железнодорожных станциях в 67 субъектах Российской Федерации по маршруту следования поезда

Акция призвана продемонстрировать успехи и достижения армии и флота.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В одном из вагонов поезда представлены образцы стрелкового оружия различных стран.

Образцы стрелкового оружия различных стран в одном из вагонов тематического поезда Минобороны РФ Сила в правде в Краснодаре

В одном из вагонов поезда представлены образцы стрелкового оружия различных стран.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По пути следования будут торжественно принимать новых участников в ряды военно-патриотического движения "Юнармия".

Участники военно-патриотического движения Юнармия во время акции Сила в правде в Краснодаре

По пути следования будут торжественно принимать новых участников в ряды военно-патриотического движения "Юнармия".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Во время работы передвижной выставки проведут мастер-классы и молодежные дискуссии.

Курсант военного училища разбирает автомат в рамках проведения акции Сила в правде в Краснодаре

Во время работы передвижной выставки проведут мастер-классы и молодежные дискуссии.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В состав агитпоезда входят вагоны с экспозициями различных родов войск и подразделений Министерства обороны.

Экспозиция тематического поезда Минобороны РФ Сила в правде в Краснодаре

В состав агитпоезда входят вагоны с экспозициями различных родов войск и подразделений Министерства обороны.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Посетителям покажут образцы трофейной техники. Например, эту БМП Bradley захватили у ВСУ на Авдеевском направлении.

Посетители осматривают боевую машину пехоту М2 Брэдли ВСУ, захваченную вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции на Авдеевском направлении, на платформе тематического поезда Минобороны РФ Сила в правде в Краснодаре

Посетителям покажут образцы трофейной техники. Например, эту БМП Bradley захватили у ВСУ на Авдеевском направлении.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Кроме этого, в программе предусмотрены молодежные акции "Письмо на фронт" и "Рисунок на фронт".

Письма российским солдатам водном из вагонов тематического поезда Минобороны РФ Сила в правде в Краснодаре

Кроме этого, в программе предусмотрены молодежные акции "Письмо на фронт" и "Рисунок на фронт".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Помимо современных, можно увидеть и образцы вооружений времен Великой Отечественной войны.

Посетители знакомятся с образцами оружия времен Великой Отчечтвенной войны в рамках акции Сила в правде в Краснодаре

Помимо современных, можно увидеть и образцы вооружений времен Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Завершится акция 8 мая там же, где и началась, — в Москве.

Посетители знакомятся с экспозицией тематического поезда Минобороны РФ Сила в правде в Краснодаре

Завершится акция 8 мая там же, где и началась, — в Москве.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Специальная военная операция на УкраинеФотоТехнологииРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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