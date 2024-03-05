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Сила в правде: Минобороны представило тематический поезд в Краснодаре

Сила в правде: Минобороны представило тематический поезд в Краснодаре - РИА Новости, 05.03.2024

Сила в правде: Минобороны представило тематический поезд в Краснодаре

С 23 февраля по 8 мая по распоряжению Минобороны в городах России проходит акция "Сила в правде". Показ экспозиции тематического поезда в Краснодаре — в... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:55

2024-03-05T11:55

2024-03-05T20:52

фото

специальная военная операция на украине

технологии

россия

вооруженные силы рф

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С 23 февраля по 8 мая по распоряжению Минобороны в городах России проходит акция "Сила в правде". Показ экспозиции тематического поезда в Краснодаре — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2024

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