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В Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок
В Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок - РИА Новости, 05.03.2024
В Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок
Высокие уровни воды прогнозируются в ближайшие дни из-за активного таяния снега на реке Великая в Псковской области, возможно подтопление населенных пунктов,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T02:53
2024-03-05T02:53
2024-03-05T02:53
псковская область
великие луки
внии гочс
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Высокие уровни воды прогнозируются в ближайшие дни из-за активного таяния снега на реке Великая в Псковской области, возможно подтопление населенных пунктов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В ближайшие дни прогнозируется достижение уровнями воды неблагоприятных отметок на реке Великая у города Великие Луки Псковской области с подтоплением низменных мест населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в результате увеличения дневных температур до восьми градусов и таяния снега весенний паводок уже начался в Луганской Народной Республике, Брянской, Новгородской, Псковской и Смоленской областях. "В этих регионах произошло подтопление приусадебных участков и частично автомобильных дорог", - сообщает ВНИИ ГОЧС.
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псковская область, великие луки, внии гочс, происшествия, россия
Псковская область, Великие Луки, ВНИИ ГОЧС, Происшествия, Россия
В Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок
ВНИИ ГОЧС: в Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок