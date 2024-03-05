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В Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок

В Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок - РИА Новости, 05.03.2024

В Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок

Высокие уровни воды прогнозируются в ближайшие дни из-за активного таяния снега на реке Великая в Псковской области, возможно подтопление населенных пунктов,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T02:53

2024-03-05T02:53

2024-03-05T02:53

псковская область

великие луки

внии гочс

происшествия

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Высокие уровни воды прогнозируются в ближайшие дни из-за активного таяния снега на реке Великая в Псковской области, возможно подтопление населенных пунктов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В ближайшие дни прогнозируется достижение уровнями воды неблагоприятных отметок на реке Великая у города Великие Луки Псковской области с подтоплением низменных мест населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в результате увеличения дневных температур до восьми градусов и таяния снега весенний паводок уже начался в Луганской Народной Республике, Брянской, Новгородской, Псковской и Смоленской областях. "В этих регионах произошло подтопление приусадебных участков и частично автомобильных дорог", - сообщает ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20240115/video-1921491972.html

псковская область

великие луки

россия

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псковская область, великие луки, внии гочс, происшествия, россия