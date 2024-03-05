https://ria.ru/20240305/podrostki-1931287914.html

Львова-Белова рассказала, сколько подростков думают о создании семьи

Львова-Белова рассказала, сколько подростков думают о создании семьи - РИА Новости, 05.03.2024

Львова-Белова рассказала, сколько подростков думают о создании семьи

Только каждый пятый подросток задумывается о создании семьи, остальные собираются заниматься карьерой и жизнью для себя, сообщила уполномоченный при президенте... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:57

2024-03-05T17:57

2024-03-05T17:57

общество

россия

мария львова-белова

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Только каждый пятый подросток задумывается о создании семьи, остальные собираются заниматься карьерой и жизнью для себя, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Мы проводили исследование недавно для подростков 14-17 лет. И это исследование показало, что только 20% подростков задумываются в ближайшие десять лет о создании семьи и рождении детей, а остальные 80% собираются заниматься карьерой, жизнью для себя, но и пока об этом вообще не думают", - сказала Львова-Белова журналистам на площадке общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. "И вот, как сделать так, чтобы наше молодое поколение задумалось об этом раньше? Это же про взросление. Когда мы начинаем работать, создаем семью, мы взрослеем, перестаем быть инфантильными, мы понимаем, что надо заботиться не только о себе, но и заботиться о тех, кто находится рядом", - отметила детский омбудсмен. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240107/semya-1918494911.html

https://ria.ru/20231019/obschestvo-1903892986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, мария львова-белова, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024