https://ria.ru/20240305/podmoskove-1931221470.html

Подмосковье примет делегацию участников Всемирного фестиваля молодежи

Подмосковье примет делегацию участников Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 05.03.2024

Подмосковье примет делегацию участников Всемирного фестиваля молодежи

Московская область примет в гости более 60 участников Всемирного фестиваля молодежи из 32 стран, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:44

2024-03-05T14:44

2024-03-05T15:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московская область примет в гости более 60 участников Всемирного фестиваля молодежи из 32 стран, сообщает пресс-служба облправительства. Сразу после завершения основной программы фестиваля в Сочи две тысячи его участников отправятся в путешествие по разным регионам России. "Это отличная идея - продлить большой международный праздник и расширить его географию на всю страну. Международная делегация очень колоритная, к нам приедут ребята с разных сторон света, с разных материков. Они расскажут нам о себе, о своей культуре и традициях, а мы, в свою очередь, покажем им прекрасное и душевное Подмосковье с красивыми и величественными храмами, уникальными музеями и памятниками культуры. Ребята из Сочи сначала приедут в Мастерскую управления "Сенеж", где федеральная дирекция фестиваля подготовила для них насыщенную программу, а затем начнут свое увлекательное знакомство с Подмосковьем", — приводятся в сообщении слова министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе. Первая встреча с иностранной делегацией, направляющейся в Подмосковье, прошла в понедельник на площадке Сириуса. Московская область — первый регион, который встретился со своими "подопечными" в рамках фестиваля. "Знакомство начали с видеоролика о Подмосковье, в котором показали знаменитые достопримечательности региона, точки притяжения подмосковной молодежи, знаковые места в сфере спорта, искусства, науки, образования, бизнеса, производства, — то, чем по праву гордятся жители Московской области. Затем молодежная фолк-группа "Канарейка" из Культурно-просветительского центра "Дубровицы" в Подольске сыграла с иностранными гостями в старинную русскую народную игру "Золотые ворота". Игра простая, подвижная и очень веселая. Мальчишки и девчонки из разных стран быстро справились со стеснением и включились в активность", - отметили в пресс-службе. Завершением встречи стала песня "Подмосковные вечера" — неофициальный гимн Московской области. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта "Образование".

https://ria.ru/20240302/festival-1930760048.html

https://ria.ru/20240304/vyplata-1931030283.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024