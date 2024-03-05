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Подмосковье примет делегацию участников Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 05.03.2024
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Новости Подмосковья
 
14:44 05.03.2024 (обновлено: 15:13 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/podmoskove-1931221470.html
Подмосковье примет делегацию участников Всемирного фестиваля молодежи
Подмосковье примет делегацию участников Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 05.03.2024
Подмосковье примет делегацию участников Всемирного фестиваля молодежи
Московская область примет в гости более 60 участников Всемирного фестиваля молодежи из 32 стран, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:44
2024-03-05T15:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московская область примет в гости более 60 участников Всемирного фестиваля молодежи из 32 стран, сообщает пресс-служба облправительства. Сразу после завершения основной программы фестиваля в Сочи две тысячи его участников отправятся в путешествие по разным регионам России. "Это отличная идея - продлить большой международный праздник и расширить его географию на всю страну. Международная делегация очень колоритная, к нам приедут ребята с разных сторон света, с разных материков. Они расскажут нам о себе, о своей культуре и традициях, а мы, в свою очередь, покажем им прекрасное и душевное Подмосковье с красивыми и величественными храмами, уникальными музеями и памятниками культуры. Ребята из Сочи сначала приедут в Мастерскую управления "Сенеж", где федеральная дирекция фестиваля подготовила для них насыщенную программу, а затем начнут свое увлекательное знакомство с Подмосковьем", — приводятся в сообщении слова министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе. Первая встреча с иностранной делегацией, направляющейся в Подмосковье, прошла в понедельник на площадке Сириуса. Московская область — первый регион, который встретился со своими "подопечными" в рамках фестиваля. "Знакомство начали с видеоролика о Подмосковье, в котором показали знаменитые достопримечательности региона, точки притяжения подмосковной молодежи, знаковые места в сфере спорта, искусства, науки, образования, бизнеса, производства, — то, чем по праву гордятся жители Московской области. Затем молодежная фолк-группа "Канарейка" из Культурно-просветительского центра "Дубровицы" в Подольске сыграла с иностранными гостями в старинную русскую народную игру "Золотые ворота". Игра простая, подвижная и очень веселая. Мальчишки и девчонки из разных стран быстро справились со стеснением и включились в активность", - отметили в пресс-службе. Завершением встречи стала песня "Подмосковные вечера" — неофициальный гимн Московской области. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта "Образование".
https://ria.ru/20240302/festival-1930760048.html
https://ria.ru/20240304/vyplata-1931030283.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024

Подмосковье примет делегацию участников Всемирного фестиваля молодежи

© Фото : Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской областиПодмосковье примет делегацию участников Всемирного фестиваля молодежи
Подмосковье примет делегацию участников Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
Подмосковье примет делегацию участников Всемирного фестиваля молодежи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московская область примет в гости более 60 участников Всемирного фестиваля молодежи из 32 стран, сообщает пресс-служба облправительства.
Сразу после завершения основной программы фестиваля в Сочи две тысячи его участников отправятся в путешествие по разным регионам России.
"Это отличная идея - продлить большой международный праздник и расширить его географию на всю страну. Международная делегация очень колоритная, к нам приедут ребята с разных сторон света, с разных материков. Они расскажут нам о себе, о своей культуре и традициях, а мы, в свою очередь, покажем им прекрасное и душевное Подмосковье с красивыми и величественными храмами, уникальными музеями и памятниками культуры. Ребята из Сочи сначала приедут в Мастерскую управления "Сенеж", где федеральная дирекция фестиваля подготовила для них насыщенную программу, а затем начнут свое увлекательное знакомство с Подмосковьем", — приводятся в сообщении слова министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе.
Первая встреча с иностранной делегацией, направляющейся в Подмосковье, прошла в понедельник на площадке Сириуса. Московская область — первый регион, который встретился со своими "подопечными" в рамках фестиваля.
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"Знакомство начали с видеоролика о Подмосковье, в котором показали знаменитые достопримечательности региона, точки притяжения подмосковной молодежи, знаковые места в сфере спорта, искусства, науки, образования, бизнеса, производства, — то, чем по праву гордятся жители Московской области. Затем молодежная фолк-группа "Канарейка" из Культурно-просветительского центра "Дубровицы" в Подольске сыграла с иностранными гостями в старинную русскую народную игру "Золотые ворота". Игра простая, подвижная и очень веселая. Мальчишки и девчонки из разных стран быстро справились со стеснением и включились в активность", - отметили в пресс-службе.
Завершением встречи стала песня "Подмосковные вечера" — неофициальный гимн Московской области.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта "Образование".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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