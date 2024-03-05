https://ria.ru/20240305/pensiya-1931226213.html

В Госдуме рассказали, что можно сделать в случае нехватки стажа до пенсии

В Госдуме рассказали, что можно сделать в случае нехватки стажа до пенсии - РИА Новости, 05.03.2024

В Госдуме рассказали, что можно сделать в случае нехватки стажа до пенсии

Россияне могут докупить до половины недостающего стажа для пенсии, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:51

2024-03-05T14:51

2024-03-05T18:38

общество

светлана бессараб

госдума рф

россия

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россияне могут докупить до половины недостающего стажа для пенсии, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью "Газете.Ru"."Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины, то можно докупить", — отметила она.Депутат также добавила, что цена ежегодно меняется. Так, в прошлом году была возможность купить не более 8,12 пенсионных балла за 340 тысяч рублей.Бессараб признала, что речь идет о достаточно большой сумме для внесения единовременно. Чтобы приобрести недостающие баллы, достаточно просто подать заявку. Кроме того, в случае необходимости помочь докупить баллы могут родственники, пояснила парламентарий.

https://ria.ru/20240119/pensiya-1730222531.html

https://ria.ru/20240225/pensiya-1929327691.html

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общество, светлана бессараб, госдума рф, россия