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В Госдуме рассказали, что можно сделать в случае нехватки стажа до пенсии - РИА Новости, 05.03.2024
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14:51 05.03.2024 (обновлено: 18:38 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/pensiya-1931226213.html
В Госдуме рассказали, что можно сделать в случае нехватки стажа до пенсии
В Госдуме рассказали, что можно сделать в случае нехватки стажа до пенсии - РИА Новости, 05.03.2024
В Госдуме рассказали, что можно сделать в случае нехватки стажа до пенсии
Россияне могут докупить до половины недостающего стажа для пенсии, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:51
2024-03-05T18:38
общество
светлана бессараб
госдума рф
россия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россияне могут докупить до половины недостающего стажа для пенсии, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью "Газете.Ru"."Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины, то можно докупить", — отметила она.Депутат также добавила, что цена ежегодно меняется. Так, в прошлом году была возможность купить не более 8,12 пенсионных балла за 340 тысяч рублей.Бессараб признала, что речь идет о достаточно большой сумме для внесения единовременно. Чтобы приобрести недостающие баллы, достаточно просто подать заявку. Кроме того, в случае необходимости помочь докупить баллы могут родственники, пояснила парламентарий.
https://ria.ru/20240119/pensiya-1730222531.html
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общество, светлана бессараб, госдума рф, россия
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ, Россия
В Госдуме рассказали, что можно сделать в случае нехватки стажа до пенсии

Депутат Бессараб предложила докупать часть недостающего стажа для пенсии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкТерминал самостоятельного обслуживания в зале ожидания отделения Пенсионного фонда России
Терминал самостоятельного обслуживания в зале ожидания отделения Пенсионного фонда России - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Терминал самостоятельного обслуживания в зале ожидания отделения Пенсионного фонда России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россияне могут докупить до половины недостающего стажа для пенсии, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью "Газете.Ru".
"Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины, то можно докупить", — отметила она.
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Депутат также добавила, что цена ежегодно меняется. Так, в прошлом году была возможность купить не более 8,12 пенсионных балла за 340 тысяч рублей.
Бессараб признала, что речь идет о достаточно большой сумме для внесения единовременно. Чтобы приобрести недостающие баллы, достаточно просто подать заявку. Кроме того, в случае необходимости помочь докупить баллы могут родственники, пояснила парламентарий.
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