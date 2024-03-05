https://ria.ru/20240305/patenty-1931109206.html

Завод "Микрон" из ОЭЗ "Технополис Москва" в 2023 году получил 16 патентов

Завод "Микрон" из ОЭЗ "Технополис Москва" в 2023 году получил 16 патентов - РИА Новости, 05.03.2024

Завод "Микрон" из ОЭЗ "Технополис Москва" в 2023 году получил 16 патентов

Высокотехнологичная компания–резидент ОЭЗ "Технополис Москва" в 2023 году зарегистрировала два патента на устройства в области вычислительной техники и 14... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T07:14

2024-03-05T07:14

2024-03-05T07:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

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россия

владислав овчинский

сергей собянин

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Высокотехнологичная компания–резидент ОЭЗ "Технополис Москва" в 2023 году зарегистрировала два патента на устройства в области вычислительной техники и 14 свидетельств о госрегистрации интегральных микросхем, выданных Роспатентом, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что микроэлектроника входит в число динамично развивающихся отраслей промышленности столицы.В числе 16 зарегистрированных заводом "Микрон" разработок - первый импортозамещающий российский RISC-V микроконтроллер. Всего у предприятия более 40 патентов и 44 свидетельства по ключевым продуктам, прошедшим госрегистрацию. Предприятие ведет активную работу по замещению импортной компонентной базы и материалов."Действующие в Москве меры поддержки позволяют промышленникам города демонстрировать высокие результаты. Один из таких инструментов – присвоение статуса резидента ОЭЗ, который дает значительные налоговые льготы. Благодаря такому спецстатусу компании могут направлять сэкономленные средства в развитие производства, увеличение объемов выпуска, а также на разработку инновационной продукции и получение патентов на нее. Так, по итогам 2023 года один из производителей микроэлектроники, которому в 2015 году присвоили статус резидента, зарегистрировал в два раза больше объектов интеллектуальной собственности, чем в 2022-м, и получил патенты на 16 разработок", – привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.Он добавил, что "Микрон" входит в число участников столичного кластера фотоники и микроэлектроники.ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

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экономика, москва, россия, владислав овчинский, сергей собянин, владимир путин