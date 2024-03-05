https://ria.ru/20240305/ovsyannikov-1931187658.html
В Лондоне зачитают обвинения бывшему губернатору Севастополя
В Лондоне зачитают обвинения бывшему губернатору Севастополя - РИА Новости, 05.03.2024
В Лондоне зачитают обвинения бывшему губернатору Севастополя
Обвинения бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову зачитают во вторник в королевском суде лондонского района Сазерк в рамках предварительного... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:39
2024-03-05T12:39
2024-03-05T12:39
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Обвинения бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову зачитают во вторник в королевском суде лондонского района Сазерк в рамках предварительного слушания, сообщил суд РИА Новости. Ранее британская газета Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью сообщила о задержании Овсянникова по обвинению в нарушении санкционного режима. Издание отметило, что Овсянникова задержали в его доме в Лондоне в январе. "Дальнейшее подготовительное заседание суда по этому делу назначено на 10 утра (13.00 мск - ред.). Это прежде всего для зачитывания обвинений ответчику, поэтому он обязан присутствовать", - сообщили РИА Новости в суде. Ранее суд сообщил РИА Новости, что рассмотрение дела Овсянникова по существу назначено на 10 марта 2025 года. Как отметили в суде, освобожденному под залог Овсянникову запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00. За его передвижениями будут следить с помощью GPS, а сам он обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам. В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.
https://ria.ru/20240201/ovsyannikov-1924787802.html
https://ria.ru/20240201/ovsyannikov-1924762132.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, великобритания, дмитрий овсянников, в мире, россия, лондон
Севастополь, Великобритания, Дмитрий Овсянников, В мире, Россия, Лондон
В Лондоне зачитают обвинения бывшему губернатору Севастополя
В суде Лондона зачитают обвинения бывшему главе Севастополя Овсянникову
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Обвинения бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову зачитают во вторник в королевском суде лондонского района Сазерк в рамках предварительного слушания, сообщил суд РИА Новости.
Ранее британская газета Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью сообщила о задержании Овсянникова по обвинению в нарушении санкционного режима. Издание отметило, что Овсянникова задержали в его доме в Лондоне в январе.
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"Дальнейшее подготовительное заседание суда по этому делу назначено на 10 утра (13.00 мск - ред.). Это прежде всего для зачитывания обвинений ответчику, поэтому он обязан присутствовать", - сообщили РИА Новости в суде. Ранее суд сообщил РИА Новости, что рассмотрение дела Овсянникова по существу назначено на 10 марта 2025 года.
Как отметили в суде, освобожденному под залог Овсянникову запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00. За его передвижениями будут следить с помощью GPS, а сам он обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам.
В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания
при этом не сообщала об отмене санкций.
Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ
.
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